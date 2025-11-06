"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Educación

Educación da de baja a personal que cobraba, pero no trabajaba

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, comentó que se sacó del sistema a las personas que no pudieron justificar porque cobraban y no tenian un lugar de trabajo.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Educación confirmó que desde el principio de la gestión se está realizando un relevamiento que permitirá contar con información estadística precisa y actualizada sobre la planta docente de la provincia de San Juan.

"Desde el inicio de la gestión vimos que había personas que no figuraban en las plantas funcionales de las escuelas. Se les pidió que justificaran su lugar de trabajo, y quienes no pudieron hacerlo fueron dados de baja”, indicó la funcionaria.

El procedimiento se llevó adelante en conjunto con la Secretaría de Hacienda, lo que permitió cruzar datos y detectar casos de agentes que, pese a contar con número de CUIL y percibir haberes, no tenían un puesto asignados.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar