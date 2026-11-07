Hielo, nieve y viento: rutas que requieren máxima precaución este fin de semana

La Ruta Nacional 150 es uno de los corredores señalados por Vialidad Nacional. En sectores de alta montaña y zona norte existe riesgo de hielo, viento, neblina, lluvia y aguanieve.

En la Ruta Nacional 40 Norte, entre Huaco y el límite con La Rioja, se advirtió sobre calzada resbaladiza y ráfagas de viento cruzado.

También hay condiciones adversas en la Ruta Nacional 149, en los departamentos de Calingasta e Iglesia, donde se reportaron heladas tempranas y posibilidad de aguanieve.

El alerta alcanza además a otros corredores interprovinciales. En la Ruta Nacional 141, entre Caucete y Chepes, en La Rioja, se esperan vientos y lloviznas. En la Ruta Nacional 20, que conecta San Juan con San Luis, la advertencia apunta a la reducción de visibilidad.

La Ruta Nacional 40 Sur, desde San Juan hasta el límite con Mendoza, presenta condiciones climáticas inestables a lo largo del recorrido.

Por su parte, la Ruta Nacional 153, en el tramo Sarmiento-Pedernal-Los Berros, también quedó bajo advertencia por calzada húmeda y ráfagas de viento.

Ante el panorama previsto, Vialidad Nacional recomendó evaluar la necesidad de realizar viajes y, de ser posible, postergar los traslados hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Para quienes deban salir, el organismo pidió reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y utilizar luces bajas. También aconsejó recurrir a los faros antiniebla cuando sea necesario y evitar el uso de balizas mientras el vehículo está en movimiento.

Antes de viajar, se recomienda revisar el estado de los frenos y los limpiaparabrisas. En los recorridos por zonas de montaña, además, Vialidad sugirió llevar abrigo, mantas y líquido.

La advertencia alcanza a distintos corredores de la provincia y se mantendrá mientras persistan las condiciones climáticas adversas. El organismo pidió prestar atención a las actualizaciones sobre el estado de cada ruta antes de emprender un viaje.