El Plan 50 Cuadras continúa este viernes con obras en calle Rivadavia

Debido a la presencia de equipos viales y personal operando sobre la calzada, desde el Ejecutivo municipal advirtieron que las intervenciones se ejecutarán bajo la modalidad de cortes de tránsito parciales. Por este motivo, recomiendan a los conductores circular con precaución o utilizar vías alternativas para evitar demoras en el sector céntrico.

Estas tareas forman parte del programa integral de recuperación de calzadas que lleva adelante la comuna con el objetivo de mejorar la transitabilidad, ordenar la circulación urbana y reforzar la seguridad vial en distintos puntos estratégicos de la Ciudad.