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El Plan 50 Cuadras continúa este viernes con obras en calle Rivadavia

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este viernes 13 de noviembre proseguirán los trabajos de repavimentación sobre calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre General Acha y Mendoza.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció la continuidad del "Plan 50 Cuadras" de pavimentación para este viernes 13 de noviembre, con un nuevo frente de obra ubicado en pleno microcentro capitalino. En esta oportunidad, las cuadrillas trabajarán en la repavimentación de calle Rivadavia, en el tramo delimitado por las calles General Acha y Mendoza.

Debido a la presencia de equipos viales y personal operando sobre la calzada, desde el Ejecutivo municipal advirtieron que las intervenciones se ejecutarán bajo la modalidad de cortes de tránsito parciales. Por este motivo, recomiendan a los conductores circular con precaución o utilizar vías alternativas para evitar demoras en el sector céntrico.

Estas tareas forman parte del programa integral de recuperación de calzadas que lleva adelante la comuna con el objetivo de mejorar la transitabilidad, ordenar la circulación urbana y reforzar la seguridad vial en distintos puntos estratégicos de la Ciudad.

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