La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció la continuidad del "Plan 50 Cuadras" de pavimentación para este viernes 13 de noviembre, con un nuevo frente de obra ubicado en pleno microcentro capitalino. En esta oportunidad, las cuadrillas trabajarán en la repavimentación de calle Rivadavia, en el tramo delimitado por las calles General Acha y Mendoza.
El Plan 50 Cuadras continúa este viernes con obras en calle Rivadavia
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este viernes 13 de noviembre proseguirán los trabajos de repavimentación sobre calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre General Acha y Mendoza.