San Juan pondrá en marcha este martes una nueva edición de los Juegos Deportivos Evita Provinciales, una competencia que durante una semana reunirá a niños, jóvenes, personas mayores y deportistas adaptados de toda la provincia.
El Aldo Cantoni será escenario de la apertura de los Juegos Evita con más de 2.500 atletas
Con representantes de los 19 departamentos, este martes comienza la etapa provincial de los Juegos Evita en San Juan. La competencia reunirá a más de 2.500 deportistas que buscarán un lugar en la instancia nacional.