El Aldo Cantoni será escenario de la apertura de los Juegos Evita con más de 2.500 atletas

Más allá de la competencia deportiva, el certamen busca reunir a jóvenes y adultos de toda la provincia en un espacio de integración, donde el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal forman parte del desafío.

La edición de este año contempla actividades para categorías juveniles, deporte adaptado y adultos mayores, ampliando la participación y consolidando una propuesta que apunta a que deportistas de distintos puntos de San Juan tengan la posibilidad de competir y mostrar su talento.

Durante toda la semana, las delegaciones recorrerán distintos escenarios deportivos de la provincia en busca de los mejores resultados que les permitan avanzar hacia la gran final nacional.

Los Juegos Evita representan una de las competencias deportivas más importantes del país en materia de inclusión y formación, y en San Juan vuelven a convertirse en un punto de encuentro para miles de participantes que llegan con la ilusión de representar a su departamento y alcanzar una nueva instancia.