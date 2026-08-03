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El Aldo Cantoni será escenario de la apertura de los Juegos Evita con más de 2.500 atletas

Con representantes de los 19 departamentos, este martes comienza la etapa provincial de los Juegos Evita en San Juan. La competencia reunirá a más de 2.500 deportistas que buscarán un lugar en la instancia nacional.

San Juan pondrá en marcha este martes una nueva edición de los Juegos Deportivos Evita Provinciales, una competencia que durante una semana reunirá a niños, jóvenes, personas mayores y deportistas adaptados de toda la provincia.

La apertura oficial será desde las 13.45 en el estadio Aldo Cantoni, donde se realizará la ceremonia inaugural con la presencia de delegaciones provenientes de los 19 departamentos sanjuaninos. Para el acto se espera la participación de alrededor de 1.000 personas, entre deportistas, entrenadores y representantes de las distintas localidades.

La etapa provincial se desarrollará desde el 4 hasta el 10 de agosto y contará con la participación de aproximadamente 2.500 atletas, quienes competirán en distintas disciplinas con un objetivo en común: conseguir un lugar para representar a San Juan en la instancia nacional de los Juegos Evita.

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Más allá de la competencia deportiva, el certamen busca reunir a jóvenes y adultos de toda la provincia en un espacio de integración, donde el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal forman parte del desafío.

La edición de este año contempla actividades para categorías juveniles, deporte adaptado y adultos mayores, ampliando la participación y consolidando una propuesta que apunta a que deportistas de distintos puntos de San Juan tengan la posibilidad de competir y mostrar su talento.

Durante toda la semana, las delegaciones recorrerán distintos escenarios deportivos de la provincia en busca de los mejores resultados que les permitan avanzar hacia la gran final nacional.

Los Juegos Evita representan una de las competencias deportivas más importantes del país en materia de inclusión y formación, y en San Juan vuelven a convertirse en un punto de encuentro para miles de participantes que llegan con la ilusión de representar a su departamento y alcanzar una nueva instancia.

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