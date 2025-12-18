"Tierra Nuestra" la marca que identificará a las Pasas de San Juan con sello de origen

La ceremonia contó con la conformación de una mesa de autoridades encabezada por el secretario de Agricultura, Miguel Moreno, el secretario de Ciencia, Germán Von Euw, el director de desarrollo Vitivinicola, Juan Carlos Hidalgo, el decano de la FAUD-UNSJ, Marcelo Herrera y subjefa del Departamento Diseño, Soledad Richarte. Su presencia destacó la importancia estratégica de este público-académica para agregar valor a la producción primaria a través del diseño y la innovación.

El concurso no solo buscaba un logo, sino que puso en valor un proceso formativo. Fue el resultado de un trabajo conjunto entre estudiantes, los docentes del Departamento de Diseño de la FAUD y los técnicos de la Dirección de Desarrollo Vitivinícola provincial. El trabajo en conjunto permitió que la futura marca no solo fuera estéticamente atractiva, sino también conceptualmente sólida, reflejando la esencia del producto y su vinculación geográfica.

Como corolario de este evento recibieron los premios los integrantes del equipo ganador (Una Tablet 14 pulgadas especial para diseñar), y hubo menciones especiales para los seudónimos “Bajo un Sol que Transforma” (María José Amaya y Valentina Correa, “Calidez de Origen”(Rocío Perez) y “Energía Cotidiana” (Federico Solís). Por su parte el decano de la FAUD recibió una notebook de manos de las autorida