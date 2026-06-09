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Naturgy se queda otros 10 años: qué cambia y qué inversiones vienen para los 269.000 clientes

Naturgy San Juan continuará como concesionaria del servicio eléctrico provincial por los próximos 10 años. El concurso público internacional quedó desierto al no registrarse ofertas de terceros y la empresa inicia su tercer período de gestión el 22 de julio.

Naturgy San Juan seguirá al frente de la distribución eléctrica en la provincia por una década más. La definición llegó este lunes luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad declarara desierto el Concurso Público Internacional N° 01/2026, que buscaba la venta del paquete accionario mayoritario del 51% de la compañía. Al no haberse registrado presentaciones ni ofertas formales de terceros competidores durante el acto certificado por la Escribanía Mayor de Gobierno, el mecanismo contractual vigente determinó la continuidad de los actuales titulares.

Con este desenlace, Naturgy inicia formalmente su tercer período de gestión el próximo 22 de julio, con una concesión que se extenderá hasta 2036 y que abarca a más de 269.000 clientes distribuidos en los 19 departamentos de la provincia, sobre una red de 11.262 kilómetros.

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Desde la empresa destacaron que el procedimiento se llevó adelante bajo un marco de estricta transparencia institucional. La ausencia de competidores en el concurso no fue un dato menor: implicó la devolución de la oferta económica presentada por Naturgy y la ratificación automática de su titularidad, tal como lo estipula el contrato de concesión original.

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Para los usuarios, la definición trae un dato concreto: total normalidad en la prestación del servicio eléctrico y continuidad de todos los canales de atención sin interrupciones.

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La ratificación de la concesión activa el Plan de Inversiones oportunamente aprobado por el EPRE, orientado a fortalecer la disponibilidad, resiliencia y confiabilidad del sistema eléctrico provincial frente al crecimiento de la demanda en los sectores minero, industrial y residencial.

Entre las principales obras y mejoras previstas se destacan la construcción de nuevas estaciones transformadoras y la ampliación de las existentes, la renovación integral del sistema SCADA y el reemplazo del sistema de comunicación radial por tecnología digital. También se contempla la actualización del sistema GIS, la implementación de un sistema de gestión y trazabilidad de activos de red y la construcción de nuevos alimentadores.

En materia de atención al cliente, el plan incluye la renovación de los centros de atención presencial, un nuevo sistema comercial, la ampliación de la aplicación móvil y la oficina virtual para incorporar la totalidad de los trámites disponibles, la posibilidad de realizar reclamos técnicos con seguimiento y notificaciones electrónicas, la instalación de terminales de autogestión con videollamada y la implementación de telemedición para grandes usuarios.

La empresa también reafirmó su compromiso con el personal de la distribuidora, garantizando el resguardo de la totalidad de las fuentes de trabajo del equipo técnico y administrativo.

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