Naturgy se queda otros 10 años: qué cambia y qué inversiones vienen para los 269.000 clientes

Para los usuarios, la definición trae un dato concreto: total normalidad en la prestación del servicio eléctrico y continuidad de todos los canales de atención sin interrupciones.

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La ratificación de la concesión activa el Plan de Inversiones oportunamente aprobado por el EPRE, orientado a fortalecer la disponibilidad, resiliencia y confiabilidad del sistema eléctrico provincial frente al crecimiento de la demanda en los sectores minero, industrial y residencial.

Entre las principales obras y mejoras previstas se destacan la construcción de nuevas estaciones transformadoras y la ampliación de las existentes, la renovación integral del sistema SCADA y el reemplazo del sistema de comunicación radial por tecnología digital. También se contempla la actualización del sistema GIS, la implementación de un sistema de gestión y trazabilidad de activos de red y la construcción de nuevos alimentadores.

En materia de atención al cliente, el plan incluye la renovación de los centros de atención presencial, un nuevo sistema comercial, la ampliación de la aplicación móvil y la oficina virtual para incorporar la totalidad de los trámites disponibles, la posibilidad de realizar reclamos técnicos con seguimiento y notificaciones electrónicas, la instalación de terminales de autogestión con videollamada y la implementación de telemedición para grandes usuarios.

La empresa también reafirmó su compromiso con el personal de la distribuidora, garantizando el resguardo de la totalidad de las fuentes de trabajo del equipo técnico y administrativo.