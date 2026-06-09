Naturgy San Juan seguirá al frente de la distribución eléctrica en la provincia por una década más. La definición llegó este lunes luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad declarara desierto el Concurso Público Internacional N° 01/2026, que buscaba la venta del paquete accionario mayoritario del 51% de la compañía. Al no haberse registrado presentaciones ni ofertas formales de terceros competidores durante el acto certificado por la Escribanía Mayor de Gobierno, el mecanismo contractual vigente determinó la continuidad de los actuales titulares.
Naturgy se queda otros 10 años: qué cambia y qué inversiones vienen para los 269.000 clientes
Naturgy San Juan continuará como concesionaria del servicio eléctrico provincial por los próximos 10 años. El concurso público internacional quedó desierto al no registrarse ofertas de terceros y la empresa inicia su tercer período de gestión el 22 de julio.