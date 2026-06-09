Instagram habilita de forma global la opción para reordenar las publicaciones del feed

La interfaz de edición trabaja mediante un sistema de arrastre táctil que facilita el posicionamiento ágil de los archivos antiguos. "Sabemos que esto debió llegar hace mucho tiempo, pero quisimos tomarnos el período necesario para hacerlo de forma correcta", explicó Adam Mosseri a los medios de comunicación internacionales.

Los antecedentes técnicos de la función revelan que la compañía planificaba este cambio con mucha anterioridad. En el año 2022, especialistas en ingeniería inversa detectaron las primeras líneas de código ocultas que hacían referencia a la opción de edición estética del muro. La persistencia en el desarrollo demuestra el interés de la empresa por brindar herramientas de control estético frente a la rigidez que manifestaban otras plataformas de la competencia.

El control de las imágenes en las redes sociales

El procedimiento para alterar el orden de los elementos multimedia del feed requiere pocos pasos dentro de la aplicación del teléfono. El usuario debe ingresar a su solapa personal, seleccionar una foto y mantener la presión sobre la pantalla durante algunos segundos. El menú desplegable exhibirá la nueva opción denominada

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"Reordenar cuadrícula", que se ubica junto a los comandos tradicionales de archivado y fijación de archivos. El sistema abre una ventana alternativa donde se arrastran los bloques de contenido hasta lograr la distribución deseada.

La función para alterar el muro de Instagram se encuentra disponible para todas las cuentas de forma simultánea a nivel internacional.

Las reglas lógicas del feed mantienen ciertas restricciones para preservar las configuraciones previas del muro. Las publicaciones que fueron fijadas en el inicio con anterioridad conservarán sus posiciones prioritarias en la zona alta y aparecerán bloqueadas con un tono oscuro durante el proceso de desplazamiento de las demás imágenes. Las modificaciones realizadas se aplican de forma instantánea en la vista pública del perfil, transformando las estrategias de comunicación visual dentro de las redes sociales actuales.