Hualilán afianza sus lazos con Ullum con el financiamiento de la Orquesta Escuela

La iniciativa contempla una destacada expansión que incluye la apertura de un nuevo grupo de violín (Nivel I), la continuidad de los niveles II y III, y la creación de dos grupos de violonchelo. Además, se han adquirido 10 nuevos violonchelos para los alumnos que se sumarán próximamente.

Hualilán financia íntegramente el programa, asumiendo la totalidad de la inversión en equipamiento, honorarios docentes y traslados. Este aporte asegura la sostenibilidad de una propuesta educativa y cultural que amplía las oportunidades locales y genera un impacto positivo directo en el entorno. Este esfuerzo nace de la convicción de que la música es un vehículo para promover el trabajo en equipo, la disciplina y la integración.

Al respecto, Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining, expresó: “El arte y la cultura, en todas sus manifestaciones, son grandes articuladores sociales. Les muestran a estos niños que existe un mundo al que muchas veces tienen difícil o imposible acceso. Generan sentido de pertenencia, los alejan de los flagelos sociales y cumplen un rol que va mucho más allá de lo educativo: son verdaderas redes de contención. Por eso, desde Hualilán llevamos tres años apoyando de manera íntegra este proyecto. No alcanza con financiar instrumentos: hay que sostener en el tiempo una propuesta que deje capacidades reales instaladas en el territorio y que cambie la vida concreta de los jóvenes de Ullum”.

Este logro es fruto de un trabajo articulado en el que la empresa colabora conjuntamente con laFundación Orquesta Escuela San Juan, que aporta el conocimiento pedagógico, y la Municipalidad de Ullum, que brinda el espacio físico.