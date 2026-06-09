El Paso Internacional de Agua Negra quedó oficialmente cerrado este martes 9 de junio desde las 18 horas de Argentina (17 de Chile), luego de que las autoridades decidieran adelantar el fin de la temporada por cuestiones de seguridad.
El Paso de Agua Negra ya está cerrado: anticiparon el fin de temporada
El corredor internacional dejó de operar este martes desde las 18 horas. Las intensas nevadas en alta montaña obligaron a adelantar el cierre de temporada previsto originalmente para el 14 de junio.