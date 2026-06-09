El Paso de Agua Negra ya está cerrado: anticiparon el fin de temporada

La medida fue comunicada por la Coordinación del Centro de Frontera Agua Negra, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, y responde al ingreso de un frente frío acompañado por intensas nevadas en la zona cordillerana, lo que dificulta las condiciones de transitabilidad.

Si bien el cierre de temporada estaba previsto para el próximo 14 de junio, las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días obligaron a modificar el cronograma y suspender la circulación antes de lo programado.