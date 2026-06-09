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El Paso de Agua Negra ya está cerrado: anticiparon el fin de temporada

El corredor internacional dejó de operar este martes desde las 18 horas. Las intensas nevadas en alta montaña obligaron a adelantar el cierre de temporada previsto originalmente para el 14 de junio.

El Paso Internacional de Agua Negra quedó oficialmente cerrado este martes 9 de junio desde las 18 horas de Argentina (17 de Chile), luego de que las autoridades decidieran adelantar el fin de la temporada por cuestiones de seguridad.

La medida fue comunicada por la Coordinación del Centro de Frontera Agua Negra, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, y responde al ingreso de un frente frío acompañado por intensas nevadas en la zona cordillerana, lo que dificulta las condiciones de transitabilidad.

Si bien el cierre de temporada estaba previsto para el próximo 14 de junio, las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días obligaron a modificar el cronograma y suspender la circulación antes de lo programado.

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Desde el organismo explicaron que la acumulación de nieve en sectores de alta montaña imposibilita garantizar un tránsito seguro para quienes utilizan el corredor internacional que conecta a San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile.

De esta manera, concluye oficialmente la temporada 2025-2026 del Paso de Agua Negra, uno de los principales vínculos terrestres entre ambos países durante los meses de verano.

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