Gianinna, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego

"Todo es muy muy fuerte. La escucho a mi hermana, la veo llorar, y yo me desarmo. Cuando escuchás los audios, la forma en la que se referían a mi papá, y lo vemos a Luque sentado, recordamos el desenlace... es todo muy fuerte. Escuchamos los audios y lo vemos a él ahí sentado, parece que no estaban hablando de un ser humano. Y eso es terrible", arrancó.

Y siguió: "No entiendo con qué cara, cómo hace para sostener ciertas cosas... montaron una obra de teatro... ¡y festejaban una internación domiciliaria! Cada cosa que pasa en el juicio habla más de ellos que de nosotros, de todo lo que hicieron, y de la baja de línea que tenían. Todo me da asco".

El juicio continúa su curso y las audiencias siguen acumulando testimonios y revelaciones que mantienen en vilo a la familia, a los fanáticos del Diez y a todo el mundo del fútbol. Para Gianinna y Dalma, cada jornada es una herida que se renueva: la búsqueda de justicia por su padre sigue siendo el motor que las sostiene.

Días atrás, en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna reveló que Leopoldo Luque mostró la autopsia de Diego frente a ella sin ningún tipo de consideración.

"Puso la computadora y estaba la autopsia de mi papá. ¿No tenés ningún reparo? ¿Por qué me hacés ver algo que a mí me costó un montón sacármelo de la cabeza?", disparó días atrás en diálogo con el programa de Mariana Fabbiani, DDM.

Al finalizar, Gianinna fue categórica: "Fue algo que hizo a propósito". Y, por último, sobre el médico, no dejó lugar a dudas: "Va por la vida cag... en la gente".