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Desde ahora las multas de tránsito pueden pagarse de forma online

La medida busca agilizar gestiones administrativas y facilitar el acceso ciudadano a herramientas digitales para el pago de actas de infracción.

El Ministerio de Gobierno informó que las multas por infracciones de tránsito pueden consultarse e imprimirse de manera online a través del sistema habilitado por los Juzgados de Faltas Provinciales.

La medida busca agilizar gestiones administrativas y facilitar el acceso ciudadano a herramientas digitales para el pago de actas de infracción.

El sistema permite consultar únicamente actas labradas por la Policía de San Juan dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales. No se incluyen infracciones emitidas mediante ticket electrónico ni aquellas correspondientes a Juzgados de Paz.

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Para utilizar el servicio, el vehículo no debe encontrarse radiado. En caso contrario, el infractor deberá presentarse personalmente para realizar el trámite correspondiente.

Para consultar e imprimir la boleta de pago se requiere contar con el número de acta, el DNI del infractor y verificar que el acta pertenezca a jurisdicción provincial.

El pago online debe realizarse ingresando a la cuenta de Ciudadano Digital con usuario y clave personal. Luego, se debe acceder a la sección “Mis Deudas” y seleccionar “Actas de Infracción a la Ley de Tránsito”.

Dentro del detalle de cada acta figura la opción “Pagar”, que redirecciona automáticamente al sistema Plus Pago, habilitado para operar con tarjetas de crédito y débito.

Desde el ministerio informaron que el sistema contempla beneficios por pago espontáneo y voluntario dentro de los primeros 30 días posteriores a la infracción.

Cuando el acta implique radiación del vehículo, el trámite requerirá la presencia inmediata del infractor en los Juzgados de Faltas Provinciales, ubicados en el tercer piso, núcleo 5 del Centro Cívico.

Para imprimir correctamente la boleta se recomienda utilizar impresora con resolución mínima de 300 dpi, papel tamaño A4 y contar con lector de archivos PDF instalado.

Las consultas pueden realizarse a través de los siguientes canales:

1° Juzgado de Faltas

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 4306746

2° Juzgado de Faltas

Correo electrónico: [email protected]

Teléfonos: 4305650 y 4305651

3° Juzgado de Faltas

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 4305640

Los Juzgados de Faltas Provinciales funcionan en avenida Libertador General San Martín Oeste 750, Centro Cívico, tercer piso, núcleos 5 y 6, ciudad de San Juan.

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