Thelma Fardin habló tras la condena a Darthés: "Había perdido la fe en la Justicia"

Leé también: Condenaron a prisión a Juan Darthés por la denuncia de Thelma Fardin

En este contexto, Fardin llamó a "construir y a reparar a la sociedad", no sólo desde la Justicia, sino también desde la "empatía", luego de los constantes ataques que sufrió tras la conferencia de prensa del Colectivo de Actrices, en la que se animó a contar su historia por primera vez en 2018.

"La Justicia la tenemos que construir en cada uno de nosotros. Me dijeron que espere y al fin la Justicia dice que es culpable, y escucha mi palabra y me cree. Y creyéndome a mí, le cree a muchas otras", indicó.

En tanto, reivindicó al movimiento de mujeres que "le permitió hablar" y "que tan denostado está". "Pude salir del dolor inmenso que me había provocado la violencia que sufrí. Y que pude salir adelante y pude construir una vida sin ese peso encima y que hoy, pesamucho menos", reflexionó.

Y agregó: "Lamentablemente, hay que decir que es muy difícil llegar hasta acá, si hay alguien sufriendo violencia, les pido que lo apoyen".

"Recibí muchísimos ataques, pero eso no me hizo claudicar"

Por último, la artista agradeció a su equipo conformado por la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, su abogada en Brasil, Carla Junqueira, y Martín Arias Duval, abogado ante la Justicia argentina, así como sus amigos y familiares.

"Estamos muy conmovidos con la decisión; en todo momento, dudaron de Thelma. Esto es un avance y una luz para mujeres y las niñas en la región y llama a seguir construyendo una Justicia dispuesta a condenar la violencia sexual", sostuvo García Rey.

"Recibí muchísimos ataques, han dicho que lo hacía por la fama, no se me cruza por la cabeza a quien se le ocurriría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida, pero si mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que otros se animen a hablar, la he puesto a disposición para que así sea", expresó Fardín.

"Han dicho que robaba y tenía algún tipo de acuerdo o de rédito . Pero eso no me hizo claudicar, gracias a que fuimos millones los y las que dijimos ‘no nos callamos más'", cerró.