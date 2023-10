Teresa, la centenaria mamá que celebra la vida y la familia

Teresa 100 años nietos.jpeg

De su niñez también rememora que mientras ayudaba a su familia con la economía, estudiaba y fue abanderada en sexto grado. Por su desempeño escolar recibió una medalla de honor por ser la mejor alumna.

Teresa, que aún no sabe que será homenajeada por toda su familia con una fiesta sorpresa, también contó que a los 21 años se casó con su gran amor, Ángel Pérez y siguió trabajando en el parral hasta que tuvo a sus dos hijos por parto natural.

No puedo hablar del futuro porque no sé si mañana estoy No puedo hablar del futuro porque no sé si mañana estoy

Mientras Juan Carlos y Teresa crecían, ella comenzó a trabajar en otro negocio familiar: un almacén y así era parte fundamental de la economía doméstica. A la crianza de sus hijos le agregó el bordado y cuenta orgullosa sus creaciones en sábanas y toallones.

Ante la pregunta de qué fue lo más feo que le tocó vivir, repasa claramente que padeció los cuatro terremotos que afectaron a San Juan en los años 1944, 1955, 1977 y 2021. Pero hay uno de esos sismos que la dejó con esa sensación de miedo y temor ante cualquier movimiento.

“El terremoto del año 1955 afectó a mi casa y como era de adobe cayó un pedazo de construcción a la cuna donde dormía mi hija. Cuando fui a mirarla, estaba el adobe justo al lado de su cabeza”, rememora Teresa.

Teresa 100 años tres.jpeg

Otro de los momentos dolorosos que le tocó vivir fue la muerte de su compañero de vida con quien estuvo casada 61 años. “Ángel murió hace 17 años y eso fue muy triste”, relata Teresa.

La cumpleañera no quiere dejar pasar cuales fueron los momentos más felices. Fueron los nacimientos de sus hijos Juan Carlos y Teresa. Acompañada por su hija, que vino desde Valle Fértil para festejar, enfatiza en la familia unida y la suerte que tienen sus hijos de tener parejas muy cariñosas y amables.

No hay secretos para vivir 100 años, pero sí puedo decir que quizás está en trabajar y cuidar a la familia lo mejor que se puede No hay secretos para vivir 100 años, pero sí puedo decir que quizás está en trabajar y cuidar a la familia lo mejor que se puede

Respecto a sus dolores, dice que tiene artrosis y que eso muchas veces la complica y la obliga a tomar varias pastillas por día, pero aclara que come de todo y que todas sus comidas son preferidas. Teresa tiene 2 hijos, 5 nietos (Ariel, Oscar, Cristina, Carolina y Yoni), y 16 bisnietos: Abril, Benjamín, Bárbara, Facundo, Gonzalo, Martina, Shamira, Jeremías, Santino, Máximo, Paulina, Augusto, Matheo, Morena y Jerónimo.

Teresa nos enseña que no hay secretos para vivir 100 años, excepto el amor, el trabajo y el cuidado de la familia. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Teresa sigue adelante con determinación y gratitud. Su historia es un recordatorio de la importancia de valorar a nuestros seres queridos y disfrutar de cada momento de la vida.