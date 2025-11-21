Laciar destacó la articulación público–privada y los planes para la ciudad

Uno de los temas centrales fue el fuerte impacto del bus turístico incorporado durante la Fiesta del Sol. Laciar lo definió como “un boom” y aseguró que durante la jornada se formaron largas filas para subir. Recordó que la Capital cuenta con 11 circuitos que recorre junto a las guías turísticas, ahora potenciados con este nuevo servicio. “Partimos desde la Catedral, pasamos por la Estación San Martín, el Teatro del Bicentenario, Casa de Gobierno, Parque de Mayo, el Museo de la Historia Urbana, la casa de Sarmiento y volvemos. Es una forma distinta de redescubrir nuestra ciudad”, detalló.

La intendenta adelantó que buscan alternativas para que el bus turístico continúe luego de la fiesta, aunque aclaró que su incorporación inicial fue posible por un convenio con empresas privadas. “Le estamos buscando la vuelta, porque las grandes ciudades del mundo lo tienen y queremos dejarlo en forma permanente”, señaló entre risas, luego de que desde el estudio la invitaran a “anotar 2026”.

En relación al contenido del stand de Capital, Laciar explicó que se decidió priorizar la cultura, el valor patrimonial y la identidad local. Mencionó el trabajo de puesta en valor de arboledas, iluminación, plazas y edificios históricos, así como la intervención artística que vienen realizando en distintos sectores. Este año, un muralista trabaja en vivo para sumar una nueva obra destinada al Museo de la Historia Urbana.

“Esa pincelada de arte que le damos a un mural es la que le damos también a nuestra ciudad”, afirmó. Según explicó, el municipio viene desarrollando un programa que involucra a estudiantes de escuelas de arte, del Polivalente y de la Facultad para revitalizar espacios públicos y edificios con intervenciones artísticas.

Laciar cerró con un mensaje para los visitantes: “Esta fiesta nos muestra todo lo que somos. Y desde la ciudad queremos acompañar mostrando nuestra historia, nuestra cultura y la manera en que cuidamos el lugar donde vivimos”.