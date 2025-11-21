"
Laciar destacó la articulación público–privada y los planes para la ciudad

En el stand de Canal 8, la intendenta Susana Laciar analizó su paso por la Fiesta del Sol, destacó el “boom” del bus turístico y detalló cómo la Capital busca potenciar su identidad y su oferta cultural.

La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, visitó el stand de Canal 8 en el predio ferial de la Fiesta Nacional del Sol y expresó su satisfacción por la respuesta del público y el rol que cumple la Capital dentro del evento. Definió la celebración como “una fiesta tan nuestra”, en la que se exhibe la identidad sanjuanina a través de su historia, cultura, empresas y emprendimientos.

Laciar contó que recorrió distintos sectores del predio y quedó sorprendida por la magnitud de esta edición: “La cantidad de gente y la cantidad de emprendimientos es enorme. No termino de recorrer todo”, señaló. En el stand federal, destacó el trabajo de cada departamento y el aporte de artesanos, productores y representantes culturales.

Embed - Susana Laciar en el Stand de Canal 8 FNS2025

Sobre el espacio de la Capital dentro de la fiesta, explicó que se buscó transmitir una imagen clara de la ciudad como punto de recepción turística. Allí se exhiben piezas que remiten a la Estación San Martín y a los jóvenes que la eligen como sitio de encuentro. “Es la esencia de lo que queremos: una ciudad que recibe al turismo con identidad. Es nuestra carta de presentación, desde la limpieza hasta la vida en nuestras plazas y parques”, sostuvo.

Uno de los temas centrales fue el fuerte impacto del bus turístico incorporado durante la Fiesta del Sol. Laciar lo definió como “un boom” y aseguró que durante la jornada se formaron largas filas para subir. Recordó que la Capital cuenta con 11 circuitos que recorre junto a las guías turísticas, ahora potenciados con este nuevo servicio. “Partimos desde la Catedral, pasamos por la Estación San Martín, el Teatro del Bicentenario, Casa de Gobierno, Parque de Mayo, el Museo de la Historia Urbana, la casa de Sarmiento y volvemos. Es una forma distinta de redescubrir nuestra ciudad”, detalló.

La intendenta adelantó que buscan alternativas para que el bus turístico continúe luego de la fiesta, aunque aclaró que su incorporación inicial fue posible por un convenio con empresas privadas. “Le estamos buscando la vuelta, porque las grandes ciudades del mundo lo tienen y queremos dejarlo en forma permanente”, señaló entre risas, luego de que desde el estudio la invitaran a “anotar 2026”.

En relación al contenido del stand de Capital, Laciar explicó que se decidió priorizar la cultura, el valor patrimonial y la identidad local. Mencionó el trabajo de puesta en valor de arboledas, iluminación, plazas y edificios históricos, así como la intervención artística que vienen realizando en distintos sectores. Este año, un muralista trabaja en vivo para sumar una nueva obra destinada al Museo de la Historia Urbana.

“Esa pincelada de arte que le damos a un mural es la que le damos también a nuestra ciudad”, afirmó. Según explicó, el municipio viene desarrollando un programa que involucra a estudiantes de escuelas de arte, del Polivalente y de la Facultad para revitalizar espacios públicos y edificios con intervenciones artísticas.

Laciar cerró con un mensaje para los visitantes: “Esta fiesta nos muestra todo lo que somos. Y desde la ciudad queremos acompañar mostrando nuestra historia, nuestra cultura y la manera en que cuidamos el lugar donde vivimos”.

