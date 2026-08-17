"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > terapia intensiva

Terapia Intensiva: San Juan recibe a los mejores médicos del mundo

Mañana martes habrá talleres previos y una jornada gratuita abierta a todo público sobre detección de ACV en la Estación San Martín.

Por primera vez en su historia, la provincia de San Juan fue seleccionada como sede del 36° Congreso Argentino e Internacional de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la cumbre científica más relevante del país en materia de medicina crítica. El evento reunirá a especialistas locales, nacionales e internacionales para debatir sobre los avances, herramientas y desafíos en la atención de pacientes en estado delicado.

La actividad oficial comenzará este martes 18 de agosto con el desarrollo de talleres precongreso, mientras que las tres jornadas centrales de conferencias y exposiciones se llevarán a cabo entre el miércoles 19 y el viernes 21. Impulsado por la Regional Cuyo de la SATI, el encuentro contará con la presencia de la Dra. María Cristina Orlandi como presidenta de la cumbre, secundada por el Dr. Mariano Sisterna en el Comité Ejecutivo y la Dra. Graciela Aguilera en el área científica.

Más allá del ámbito académico y del fuerte impacto en el turismo de reuniones para la provincia , el congreso ofrecerá una propuesta abierta a la ciudadanía. Este martes 18 de agosto, desde las 17:00 en la Estación San Martín, se dictará una charla libre y gratuita destinada a enseñar a la población a identificar los síntomas tempranos de un Accidente Cerebrovascular (ACV) y cómo actuar ante una emergencia médica.

Te puede interesar...

El evento cuenta con el acompañamiento de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Marcelo Orrego y las carteras de Salud y Turismo, consolidando a San Juan en el mapa nacional de eventos científicos de alta complejidad.

Temas

Te puede interesar