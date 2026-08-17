Terapia Intensiva: San Juan recibe a los mejores médicos del mundo

La actividad oficial comenzará este martes 18 de agosto con el desarrollo de talleres precongreso, mientras que las tres jornadas centrales de conferencias y exposiciones se llevarán a cabo entre el miércoles 19 y el viernes 21. Impulsado por la Regional Cuyo de la SATI, el encuentro contará con la presencia de la Dra. María Cristina Orlandi como presidenta de la cumbre, secundada por el Dr. Mariano Sisterna en el Comité Ejecutivo y la Dra. Graciela Aguilera en el área científica.

Más allá del ámbito académico y del fuerte impacto en el turismo de reuniones para la provincia , el congreso ofrecerá una propuesta abierta a la ciudadanía. Este martes 18 de agosto, desde las 17:00 en la Estación San Martín, se dictará una charla libre y gratuita destinada a enseñar a la población a identificar los síntomas tempranos de un Accidente Cerebrovascular (ACV) y cómo actuar ante una emergencia médica.