Por primera vez en su historia, la provincia de San Juan fue seleccionada como sede del 36° Congreso Argentino e Internacional de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la cumbre científica más relevante del país en materia de medicina crítica. El evento reunirá a especialistas locales, nacionales e internacionales para debatir sobre los avances, herramientas y desafíos en la atención de pacientes en estado delicado.
Terapia Intensiva: San Juan recibe a los mejores médicos del mundo
Mañana martes habrá talleres previos y una jornada gratuita abierta a todo público sobre detección de ACV en la Estación San Martín.