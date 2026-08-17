La Municipalidad de Santa Lucía llevó a cabo este domingo su tradicional festejo por el Día del Niño con una convocatoria récord. Más de 20 mil personas se dieron cita en el Camping Don Bosco para compartir una tarde repleta de espectáculos, entretenimientos, juegos y sorteos pensados para los más chicos y sus familias.
Con Omega y 70 bicis sorteadas, Santa Lucía vivió una fiesta inolvidable en Don Bosco
El Camping Don Bosco albergó a más de 20.000 sanjuaninos en un tradicional evento que contó con juegos, un masivo chocolate, el sorteo de 70 bicicletas y la presentación de la banda Omega.