Con Omega y 70 bicis sorteadas, Santa Lucía vivió una fiesta inolvidable en Don Bosco

El evento ofreció un gran chocolate para todos los asistentes y tuvo como uno de sus momentos más esperados el sorteo de 70 bicicletas. La jornada alcanzó su punto de mayor entusiasmo con la presentación en vivo del grupo tropical Omega, que le puso ritmo y música al encuentro departamental.

La fiesta contó con la participación de autoridades provinciales y municipales. El gobernador Marcelo Orrego estuvo presente acompañando al intendente departamental, Juan José Orrego, junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, y diversos funcionarios.