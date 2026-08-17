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Con Omega y 70 bicis sorteadas, Santa Lucía vivió una fiesta inolvidable en Don Bosco

El Camping Don Bosco albergó a más de 20.000 sanjuaninos en un tradicional evento que contó con juegos, un masivo chocolate, el sorteo de 70 bicicletas y la presentación de la banda Omega.

La Municipalidad de Santa Lucía llevó a cabo este domingo su tradicional festejo por el Día del Niño con una convocatoria récord. Más de 20 mil personas se dieron cita en el Camping Don Bosco para compartir una tarde repleta de espectáculos, entretenimientos, juegos y sorteos pensados para los más chicos y sus familias.

El evento ofreció un gran chocolate para todos los asistentes y tuvo como uno de sus momentos más esperados el sorteo de 70 bicicletas. La jornada alcanzó su punto de mayor entusiasmo con la presentación en vivo del grupo tropical Omega, que le puso ritmo y música al encuentro departamental.

La fiesta contó con la participación de autoridades provinciales y municipales. El gobernador Marcelo Orrego estuvo presente acompañando al intendente departamental, Juan José Orrego, junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, y diversos funcionarios.

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Durante el desarrollo de las actividades, el intendente Juan José Orrego remarcó la importancia de consolidar estos espacios de encuentro familiar para todos los vecinos de la zona. En tanto, el gobernador felicitó a la organización del municipio y destacó el trabajo coordinado para llevar adelante un festejo de semejante magnitud en beneficio de los niños santaluceños.

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