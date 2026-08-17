Las Leonas consiguieron un triunfo impresionante ante Alemania por 3-2

Sin embargo, cuando restaban cinco minutos para el pitazo final, Gorzelany volvió a convertir, esta vez mediante un potente remate de córner corto, para sellar el 3-2 definitivo a favor del equipo argentino.

Luego de haber igualado 1-1 frente a Estados Unidos en el debut, la victoria le permite a Las Leonas acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

El cierre de la fase de grupos será este miércoles 19 de agosto a las 6:00 (hora de la Argentina) ante Escocia, en un partido que se podrá ver en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

Cuándo termina el Mundial 2026 de hockey

El Mundial comenzó el sábado 15 de agosto y se extenderá hasta el 29 de agosto, cuando se dispute la gran final.

El partido decisivo tendrá como escenario el Wagener Stadium de Ámsterdam, donde se conocerá a las nuevas campeonas del mundo.

Las Leonas buscarán avanzar en el torneo y volver a ser protagonistas en una competencia que reúne a las mejores selecciones del planeta.