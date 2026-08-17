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Las Leonas consiguieron un triunfo impresionante ante Alemania por 3-2

El seleccionado argentino venía de empatar en la primera fecha, ante Estados Unidos.

La Selección Argentina de hockey sobre césped sumó un triunfo fundamental en sus aspiraciones dentro del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos. Por la segunda fecha del Grupo B, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania en un desarrollo parejo y dejaron casi abrochada su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El conjunto nacional comenzó al frente de manera temprana gracias al tanto de Eugenia Trinchinetti, quien aprovechó un rebote derivado de un córner corto a favor para poner el 1-0 parcial.

Al inicio del cuarto período, Agustina Gorzelany amplió la ventaja desde el punto penal tras una falta dentro del área germana. Pese al 2-0 en contra, el seleccionado alemán reaccionó, tomó el control del juego y logró empatar el encuentro con dos conquistas consecutivas.

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Sin embargo, cuando restaban cinco minutos para el pitazo final, Gorzelany volvió a convertir, esta vez mediante un potente remate de córner corto, para sellar el 3-2 definitivo a favor del equipo argentino.

Luego de haber igualado 1-1 frente a Estados Unidos en el debut, la victoria le permite a Las Leonas acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

El cierre de la fase de grupos será este miércoles 19 de agosto a las 6:00 (hora de la Argentina) ante Escocia, en un partido que se podrá ver en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

Cuándo termina el Mundial 2026 de hockey

El Mundial comenzó el sábado 15 de agosto y se extenderá hasta el 29 de agosto, cuando se dispute la gran final.

El partido decisivo tendrá como escenario el Wagener Stadium de Ámsterdam, donde se conocerá a las nuevas campeonas del mundo.

Las Leonas buscarán avanzar en el torneo y volver a ser protagonistas en una competencia que reúne a las mejores selecciones del planeta.

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