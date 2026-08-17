El día que San Martín posó para una foto: el secreto guardado en el Museo Histórico

Según los registros historiográficos del museo, la sesión se concretó en la capital francesa en fechas cercanas al cumpleaños número 70 del Libertador. La tradición oral señala que su hija, Merceditas, lo habría llevado al estudio fotográfico casi mediante un piadoso engaño, logrando que posara para un retratista por última vez en su vida.

El daguerrotipo —técnica pionera de la fotografía que fija la imagen en una placa de cobre cubierta de plata y sensibilizada a la luz— muestra a San Martín ataviado con ropas de época y con la mano introducida en su saco, una postura de tinte napoleónico que respondía a la necesidad técnica de permanecer completamente inmóvil durante el tiempo de exposición. Aunque se realizaron dos tomas en aquella sesión, solo una se conserva de manera original.