Un contundente informe estadístico elaborado por la Dirección de Planificación, Coordinación y Control de la Seguridad Vial D-7 de la Policía de San Juan expuso una paradoja en la circulación local: la provincia registra el nivel de siniestralidad más bajo de los últimos cinco años, pero la letalidad de los hechos en las calles mostró un preocupante incremento.
Menos siniestros viales, pero más víctimas fatales: la radiografía de San Juan
Los datos de la Policía de San Juan revelan un contraste preocupante: mientras que los choques cayeron a su nivel más bajo en los últimos cinco años, las muertes en calles y rutas aumentaron en lo que va de 2026.