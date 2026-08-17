Menos siniestros viales, pero más víctimas fatales: la radiografía de San Juan

De acuerdo con el relevamiento oficial que consolida los datos de las comisarías de los 19 departamentos, hasta la fecha se contabilizaron 4.674 siniestros en suelo sanjuanino. La cifra marca un descenso marcado frente a los 6.591 de 2022, los 6.151 de 2023, los 5.267 de 2024 y los 5.478 del año pasado, representando una reducción neta de 804 choques en comparación con el mismo tramo de 2025.

Sin embargo, el dato más crítico aparece al observar las consecuencias de los impactos. En lo que va de 2026, se registraron 54 personas fallecidas en siniestros viales, superando las 42 víctimas fatales reportadas en el mismo período de 2025 y las 50 contabilizadas en 2024, aunque aún por debajo de los picos alcanzados en 2022 (60 muertes) y 2023 (68 muertes).