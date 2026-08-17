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Menos siniestros viales, pero más víctimas fatales: la radiografía de San Juan

Los datos de la Policía de San Juan revelan un contraste preocupante: mientras que los choques cayeron a su nivel más bajo en los últimos cinco años, las muertes en calles y rutas aumentaron en lo que va de 2026.

Un contundente informe estadístico elaborado por la Dirección de Planificación, Coordinación y Control de la Seguridad Vial D-7 de la Policía de San Juan expuso una paradoja en la circulación local: la provincia registra el nivel de siniestralidad más bajo de los últimos cinco años, pero la letalidad de los hechos en las calles mostró un preocupante incremento.

De acuerdo con el relevamiento oficial que consolida los datos de las comisarías de los 19 departamentos, hasta la fecha se contabilizaron 4.674 siniestros en suelo sanjuanino. La cifra marca un descenso marcado frente a los 6.591 de 2022, los 6.151 de 2023, los 5.267 de 2024 y los 5.478 del año pasado, representando una reducción neta de 804 choques en comparación con el mismo tramo de 2025.

Sin embargo, el dato más crítico aparece al observar las consecuencias de los impactos. En lo que va de 2026, se registraron 54 personas fallecidas en siniestros viales, superando las 42 víctimas fatales reportadas en el mismo período de 2025 y las 50 contabilizadas en 2024, aunque aún por debajo de los picos alcanzados en 2022 (60 muertes) y 2023 (68 muertes).

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Desde el Ministerio de Gobierno y las fuerzas de seguridad remarcaron que el despliegue territorial y la presencia de controles permitieron reducir el volumen total de colisiones. No obstante, las estadísticas de mortalidad abren el desafío de reforzar la concientización sobre la velocidad, el uso de casco y el cinturón de seguridad, variables determinantes en la gravedad de los accidentes.

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