Ricas y fáciles: aprendé a preparar sopaipillas para combatir el frío del lunes

Para preparar la versión clásica se necesitan tan solo 250 gramos de harina (preferentemente 000), dos cucharadas de grasa o manteca, una cucharadita de sal, un cuarto de taza de agua tibia y medio kilo de grasa o aceite para la fritura.

El secreto de su éxito está en el amasado. Tras integrar la harina con la sal y la grasa en punto pomada, se añade el agua tibia y se amasa con firmeza hasta obtener un bollo liso y con pequeñas ampollas. Luego de dejar descansar la masa tapada durante dos horas, se arman bollitos, se aplastan con forma circular u ovalada, se pinchan con un tenedor y se fríen en abundante grasa caliente hasta dorar de ambos lados. Se retiran sobre papel absorbente y se pueden consumir solas o espolvoreadas con azúcar.