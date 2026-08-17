El clima frío y nublado invita a refugiarse en casa y preparar un clásico de la gastronomía cuyana: las tradicionales sopaipillas. Esta preparación frita a base de harina de trigo, conocida en otras regiones como torta frita, es la compañía infaltable para el mate o el té durante la mediatarde sanjuanina.
Ricas y fáciles: aprendé a preparar sopaipillas para combatir el frío del lunes
Con el cielo nublado y las bajas temperaturas en la provincia, la mediatarde pide un clásico cuyo ingrediente principal es la tradición. Te mostramos el paso a paso simple para cocinar estas delicias fritas, con opción dulce, salada y una variante especial con zapallo.