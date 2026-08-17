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Ricas y fáciles: aprendé a preparar sopaipillas para combatir el frío del lunes

Con el cielo nublado y las bajas temperaturas en la provincia, la mediatarde pide un clásico cuyo ingrediente principal es la tradición. Te mostramos el paso a paso simple para cocinar estas delicias fritas, con opción dulce, salada y una variante especial con zapallo.

El clima frío y nublado invita a refugiarse en casa y preparar un clásico de la gastronomía cuyana: las tradicionales sopaipillas. Esta preparación frita a base de harina de trigo, conocida en otras regiones como torta frita, es la compañía infaltable para el mate o el té durante la mediatarde sanjuanina.

Para preparar la versión clásica se necesitan tan solo 250 gramos de harina (preferentemente 000), dos cucharadas de grasa o manteca, una cucharadita de sal, un cuarto de taza de agua tibia y medio kilo de grasa o aceite para la fritura.

El secreto de su éxito está en el amasado. Tras integrar la harina con la sal y la grasa en punto pomada, se añade el agua tibia y se amasa con firmeza hasta obtener un bollo liso y con pequeñas ampollas. Luego de dejar descansar la masa tapada durante dos horas, se arman bollitos, se aplastan con forma circular u ovalada, se pinchan con un tenedor y se fríen en abundante grasa caliente hasta dorar de ambos lados. Se retiran sobre papel absorbente y se pueden consumir solas o espolvoreadas con azúcar.

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Para quienes buscan innovar, existe también la variante con zapallo, que incorpora 100 gramos de puré de zapallo, 200 gramos de harina, 50 ml de leche, una cucharadita de sal y 10 gramos de manteca. El procedimiento de amasado, reposo y fritura se mantiene exactamente igual, logrando una textura suave y un sabor distintivo.

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