El gesto viral en Rawson: regaló cientos de panchos para festejar el Día del Niño

Para celebrar la fecha, los propietarios del puesto se disfrazaron de personajes populares como Lionel Messi y diversas princesas de cuentos para recibir a los más chicos en una tarde-noche diferente. En el lugar repartieron panchos de manera totalmente gratuita para cada niño que se acercaba al carro.

Hasta las 21.30 del domingo, la iniciativa solidaria ya había superado la entrega de 200 panchos.