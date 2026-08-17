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El gesto viral en Rawson: regaló cientos de panchos para festejar el Día del Niño

Disfrazados de Messi y princesas, repartieron más de 200 panchos para sacarles una sonrisa a los chicos del barrio.

El Día del Niño regaló Postales llenas de emoción en San Juan, y una de las más virales ocurrió en el departamento Rawson. Los dueños del carrito de comidas "A Comer", ubicado en la intersección de avenida Mendoza y Félix Aguilar, llevaron adelante una iniciativa solidaria que rápidamente captó la atención de los vecinos.

Para celebrar la fecha, los propietarios del puesto se disfrazaron de personajes populares como Lionel Messi y diversas princesas de cuentos para recibir a los más chicos en una tarde-noche diferente. En el lugar repartieron panchos de manera totalmente gratuita para cada niño que se acercaba al carro.

Hasta las 21.30 del domingo, la iniciativa solidaria ya había superado la entrega de 200 panchos.

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