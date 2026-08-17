El Día del Niño regaló Postales llenas de emoción en San Juan, y una de las más virales ocurrió en el departamento Rawson. Los dueños del carrito de comidas "A Comer", ubicado en la intersección de avenida Mendoza y Félix Aguilar, llevaron adelante una iniciativa solidaria que rápidamente captó la atención de los vecinos.
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El gesto viral en Rawson: regaló cientos de panchos para festejar el Día del Niño
Disfrazados de Messi y princesas, repartieron más de 200 panchos para sacarles una sonrisa a los chicos del barrio.