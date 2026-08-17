De qué murió Hayden Panettiere, la actriz de "Héroes", "Nashville" y "Scream"

Hollywood conmocionado: ¿qué pasó antes de la muerte de Hayden Panettiere?

Según los datos conocidos hasta el momento, Panettiere había viajado el sábado desde Los Ángeles hasta Greenville, en Carolina del Sur, junto a su novio, Brian Hickerson.

Además, una fuente cercana a la actriz contó a medios estadounidenses que durante el último tiempo había manifestado tener fuertes dolores de espalda y que esa situación la había llevado a realizarse distintos estudios médicos.

Ese dato despertó interrogantes entre sus seguidores, aunque por ahora no existe ninguna confirmación oficial que permita establecer que el dolor de espalda o algún problema relacionado haya provocado su fallecimiento.

La Policía y los servicios de emergencia recibieron el llamado durante la madrugada del domingo. Un reporte informó sobre una mujer inconsciente en el complejo donde se encontraba la actriz. Los equipos médicos llegaron al lugar e intentaron asistirla, pero finalmente Panettiere murió allí. La investigación continúa abierta y será el informe del médico forense el que permita conocer la causa médica definitiva.

Sus antecedentes de adicción y depresión

La incertidumbre sobre la muerte de Hayden Panettiere también llevó a recordar los problemas personales que la actriz había contado públicamente durante los últimos años. Panettiere habló en numerosas oportunidades sobre sus dificultades con el alcohol y el consumo de sustancias, además de la depresión posparto que atravesó después del nacimiento de su hija Kaya, en 2014.

En una entrevista con Good Morning America, la actriz había explicado la complejidad de aquel período con una frase contundente: “No sabía dónde terminaba el alcoholismo y dónde comenzaba la depresión posparto”. Según se supo, recibió tratamiento por sus problemas de consumo y también atravesó períodos de rehabilitación. En 2015 ingresó a un centro para tratar su depresión mientras continuaba con su carrera profesional.

Sin embargo, esos antecedentes no permiten afirmar que una recaída, una sobredosis o el consumo de alguna sustancia hayan provocado su muerte. Hasta que las autoridades no informen la causa oficial, cualquier versión en ese sentido debe ser considerada solamente una hipótesis.