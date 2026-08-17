Montiel se lesionó y está en duda para jugar en River por la ida de los octavos de final

En las próximas horas, el cuerpo técnico definirá si viaja a Colombia para jugar el miércoles ante Independiente Santa Fe.

Luego del encuentro por la Copa Sudamericana, el Millonario enfrentará a Vélez en el Estadio Monumental, partido al cual llegaría Montiel sin problemas, antes de definir la serie del torneo continental como local.

El domingo, el jugador campeón del mundo en 2022 convirtió el primer gol del equipo de Coudet en el campeonato: entró al área como si fuera delantero y remató cruzado con fuerza para poner el 1-0 ante Argentinos Juniors en el Monumental.

Después de convertir, celebró junto a sus compañeros y posteriormente hizo un gesto de disculpas para los hinchas presentes en el Monumental. Finalmente, se señaló el escudo del club de Núñez.

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El Millonario viaja este martes a Colombia, luego de la postergación de la serie por los terremotos en el país cafetero.

Jugará la ida este miércoles a las 21.30 en Bogotá y definirá la serie una semana más tarde a la misma hora en el Estadio Monumental.

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