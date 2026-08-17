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Vilas cumple 74 años y su hija mayor lo celebró con una foto inédita y emotiva

Desde su residencia en Mónaco, donde la familia fijo residencia desde el retiro del tenista marplatense, su hija Andanín compartió una imagen junto a su padre, el mejor tenista argentino de la historia.

Guillermo Vilas, el máximo exponente del tenis argentino y prácticamente una leyenda a nivel global, este lunes cumple 74 años y su hija mayor, Andanín, publicó en redes sociales una imagen junto a su padre para celebrar el onomástico.

En la foto, tomada hace varios años, se la puede ver junto a él frente al Monte-Carlo Country Club, escenario en el cual Vilas ganó los Masters de 1976 y 1982, ubicado en el principado de Mónaco, donde el extenista fijó residencia hace muchos años.

“Muy feliz cumpleaños papá!”, es el mensaje que acompaña la foto que, por cierto, es una de las pocas que se conocen de él desde hace años, cuando su esposa Phiangphathu Khumueang y cuatro hijos (Andanín, Guillermo, Intila y Landinlao) resolvieron mantener en total hermetismo la vida, alegrías y padecimiento de quien aun hoy es el mejor jugador de tenis que ha dado nuestro país.

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Fue en enero de 2025 que la pareja de Willy (como se lo conocía en el circuito) había compartido también en redes sociales, otra imagen del exdeportista sentado a una mesa, haciendo una mueca y con una remera con el logo de una de sus academias.

“Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo. Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”, declaraba Andanín a una revista argentina en noviembre de 2024.

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