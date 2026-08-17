Guillermo Vilas, el máximo exponente del tenis argentino y prácticamente una leyenda a nivel global, este lunes cumple 74 años y su hija mayor, Andanín, publicó en redes sociales una imagen junto a su padre para celebrar el onomástico.
Vilas cumple 74 años y su hija mayor lo celebró con una foto inédita y emotiva
Desde su residencia en Mónaco, donde la familia fijo residencia desde el retiro del tenista marplatense, su hija Andanín compartió una imagen junto a su padre, el mejor tenista argentino de la historia.