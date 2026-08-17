Vilas cumple 74 años y su hija mayor lo celebró con una foto inédita y emotiva

En la foto, tomada hace varios años, se la puede ver junto a él frente al Monte-Carlo Country Club, escenario en el cual Vilas ganó los Masters de 1976 y 1982, ubicado en el principado de Mónaco, donde el extenista fijó residencia hace muchos años.

“Muy feliz cumpleaños papá!”, es el mensaje que acompaña la foto que, por cierto, es una de las pocas que se conocen de él desde hace años, cuando su esposa Phiangphathu Khumueang y cuatro hijos (Andanín, Guillermo, Intila y Landinlao) resolvieron mantener en total hermetismo la vida, alegrías y padecimiento de quien aun hoy es el mejor jugador de tenis que ha dado nuestro país.