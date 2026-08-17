La Dirección de Protección Civil, en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad, emitió un reporte de alerta por las condiciones de transitabilidad en las rutas que conectan con los departamentos cordilleranos de Iglesia, Calingasta y Jáchal, producto de las nevadas, aguanieve y el congelamiento de la calzada.
Alerta por nieve: cortaron la Ruta 436 a Iglesia en El Colorado
Protección Civil y Vialidad Provincial emitieron advertencias por nevadas, aguanieve y heladas en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal.