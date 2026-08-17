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Alerta por nieve: cortaron la Ruta 436 a Iglesia en El Colorado

Protección Civil y Vialidad Provincial emitieron advertencias por nevadas, aguanieve y heladas en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal.

La Dirección de Protección Civil, en conjunto con la Dirección Provincial de Vialidad, emitió un reporte de alerta por las condiciones de transitabilidad en las rutas que conectan con los departamentos cordilleranos de Iglesia, Calingasta y Jáchal, producto de las nevadas, aguanieve y el congelamiento de la calzada.

El punto más crítico se registra en la Ruta Provincial 436, en el tramo comprendido por El Colorado (camino a Iglesia), el cual quedó completamente intransitable como consecuencia de las intensas nevadas y la acumulación de hielo en la carpeta asfáltica, imposibilitando el paso seguro de vehículos.

En el caso de Calingasta, la Ruta Provincial 414 se mantiene habilitada pero bajo estricta precaución por la presencia de lluvias en la traza, condición que se extiende al resto de la red vial del departamento. Por su parte, en Jáchal todas las rutas permanecen transitables, aunque se solicita circular con velocidad reducida debido a las persistentes precipitaciones.

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Frente a este escenario climático adverso, las autoridades solicitaron a los automovilistas evitar los traslados no esenciales hacia esas zonas, verificar el estado actualizado de los caminos antes de salir, portar cadenas y acatar las indicaciones de los controles de seguridad desplegados en los accesos.

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