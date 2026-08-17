Alerta por nieve: cortaron la Ruta 436 a Iglesia en El Colorado

El punto más crítico se registra en la Ruta Provincial 436, en el tramo comprendido por El Colorado (camino a Iglesia), el cual quedó completamente intransitable como consecuencia de las intensas nevadas y la acumulación de hielo en la carpeta asfáltica, imposibilitando el paso seguro de vehículos.

En el caso de Calingasta, la Ruta Provincial 414 se mantiene habilitada pero bajo estricta precaución por la presencia de lluvias en la traza, condición que se extiende al resto de la red vial del departamento. Por su parte, en Jáchal todas las rutas permanecen transitables, aunque se solicita circular con velocidad reducida debido a las persistentes precipitaciones.