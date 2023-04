Se trata de Franco Ariel Molina, quien fue sometido a un juicio abreviado y en el cual se lo ordenó a prisión de cumplimiento efectivo. Además, el acusado tenía declaración de reincidencia y se lo puso a disposición de UFI CAVIG por pedido de captura.

El robo que lo llevó al Penal

El pasado 25 de abril de 2023, Molina Heredia se encontraba en el VEA ubicado en calles Jujuy y 25 de mayo, Capital, vistiendo una campera negra. El sujeto ingresó a la parte de supermercado y dejó su mochila en el puesto de seguridad, luego se dirigió a los mostradores de herramientas, y escondió bajo la campera dos martillos y dos pinzas (respecto de las cuales dañó su caja de presentación), y un set de cubiertos envasados.

Después tomó un paquete de galletas y una Coca-Cola y se dirigió a la línea de caja y allí abonó la bebida gaseosa y las galletas, y pasó sin pagar las herramientas y los cubiertos.

Al dirigirse al puesto de seguridad para solicitar su mochila, el guardia percibió bultos bajo la campera. Le preguntó qué llevaba, el sujeto se ofuscó, y comenzó un forcejeo por el cual se quitó la campera en el tironeo y se le cayeron las herramientas y los cubiertos que escondía.

Se hizo presente el gerente del supermercado quien le pidió que se retirase del lugar, y que si no volvía con la policía no le reintegraría la mochila, dentro de la cual, al tener los cierres rotos, se veía una amoladora no reconocida por personal del lugar como perteneciente al supermercado (y además el sujeto ya la cargaba al ingresar al mismo).

Molina Heredia se retiró reclamando la devolución de la mochila, dejando tiradas las cosas que había intentado sustraer.

“Una guardia de seguridad que había presenciado el alboroto llamó al 911 y aportó las características del sujeto, quien ya no vestía la campera y lucía una remera amarilla. Efectivos policiales recibieron la comisión y encontraron al sujeto escondido en el fondo de un pasaje ubicado en calle San Luis antes de Avenida Rioja, y procedieron a su aprehensión”, expresó el parte de Flagrancia.