"Sus ojos se iluminaron al ver una computadora por primera vez"

computadoras valle fertil dos

El esfuerzo se vio reflejado en la reacción de los estudiantes. “Hay niños con ganas de estudiar, llegaban en mula. La cara de los chicos no tiene descripción primero de las visitas y luego de ver la computadora. Una nena me abraza y me dice: ‘es la primera vez que veo una computadora de cerca’. Me parte el corazón y me llena de alegría de haber sido instrumento para organizar y llegar”, contó Lueje.

El operativo también permitió que los docentes y familias experimentaran la importancia de acercar tecnología a zonas alejadas. “Giselle venía en mula y con su guardapolvo hecho un rollito, saca su guardapolvo y se lo pone, emocionada. Son estudiantes de primaria, quinto y sexto grado, de gestión estatal. Seguiremos avanzando con otros departamentos para organizar cómo seguiremos llevando estas herramientas”, aseguró la funcionaria.

Por otro lado, Lueje destacó la vocación de los docentes rurales y el valor de la equidad educativa. “Estoy como docente y como ser humano: estamos con mucho trabajo, sin horarios de entrada ni llegada en estos operativos, y hoy no hay ‘peros’, porque saben que están llegando con estas características de acercar la tecnología. Una computadora es parte de la familia y sabemos que llega a todos. La conectividad en lugares tan alejados abre la puerta al mundo y les permite conocer realidades directas que muchas veces son imposibles de alcanzar”, enfatizó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de Educación (@minedusanjuan)

Además, señaló la importancia del impacto emocional y educativo de la iniciativa: “Esto les permite un futuro más ambicioso, que sepan que hay otras cosas, y esperamos que jamás se olviden de sus maestros rurales. La tarea del docente no es fácil y no cualquiera se va; dejan a sus familias de lunes a viernes. Esto tiene que ver con un acto de amor y de equidad en los recursos”.

El Ministerio de Educación adelantó que estos operativos continuarán en otros departamentos, con el objetivo de garantizar que todos los niños rurales tengan acceso a tecnología, conectividad y oportunidades educativas, reafirmando el compromiso con la igualdad y la inclusión en la educación.