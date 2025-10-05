Por qué se celebra el Día del Camino y la Seguridad Vial en Argentina

El encuentro, que alcanza su primer centenario, marcó un hito en la planificación del transporte en un contexto donde la popularidad del automóvil impulsó la relevancia del transporte terrestre, llevando a la necesidad de mejorar las carreteras existentes y pensar la infraestructura de movilidad.

Existió además un empuje de peso a nivel internacional en poner atención al estado de los caminos tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, momento en que la reconstrucción europea fomentó la mejora en construcciones de caminos.