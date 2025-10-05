"
Un policía le salvó la vida a una beba que sufrió una convulsión en Rivadavia

La rápida reacción de un agente de la Comisaría 38° permitió reanimar a una niña de un año y siete meses que había perdido los signos vitales en Marquesado. La menor fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga y permanece en observación.

Un hecho conmovedor ocurrió en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia, cuando una beba de un año y siete meses fue asistida de urgencia por un policía que se encontraba de guardia.

Según informó la Comisaría 38°, el episodio tuvo lugar el sábado 4 de octubre, cuando la madre de la niña, identificada como Brisa Bubeda, llegó desesperada al destacamento del Lote Hogar N° 34 en busca de ayuda. La pequeña no presentaba signos vitales, por lo que el agente García inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y pidió refuerzos para el traslado inmediato al Hospital Marcial Quiroga.

Durante el trayecto, móviles comunales y policiales colaboraron despejando el tránsito para agilizar el ingreso al nosocomio, donde el médico de guardia, Dr. Fernández Franco, diagnosticó una convulsión febril. La menor quedó en observación y fuera de peligro, gracias a la rápida intervención del efectivo policial y la coordinación del operativo de emergencia.

