Un policía le salvó la vida a una beba que sufrió una convulsión en Rivadavia
La rápida reacción de un agente de la Comisaría 38° permitió reanimar a una niña de un año y siete meses que había perdido los signos vitales en Marquesado. La menor fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga y permanece en observación.