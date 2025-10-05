Centro Valenciano dejó todo en la pista del Aldo Cantoni, pero cayó ante el Barcelona por 5 a 0 en una de las semifinales del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines. Con este resultado, el conjunto argentino jugará por el tercer puesto frente a Barcelos, mientras que la gran final será entre dos potencias europeas: Barcelona y Sporting de Lisboa.
En fotos: Valenciano batalló con orgullo, pero Barcelona fue imparable
Habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines.