En fotos: Valenciano batalló con orgullo, pero Barcelona fue imparable

El certamen, organizado por el Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, vivió una jornada vibrante en su segunda fase. En los cruces de semifinales, el Sporting Club de Portugal se impuso por 3 a 1 a Barcelos y aseguró su lugar en la definición. Por su parte, el Barcelona mostró su jerarquía y venció al Centro Valenciano con goles de Sergi Aragonés (2), Ferran Font, Ignacio Albart y Sergi Llorca.

La acción continuará este domingo en el estadio Aldo Cantoni con los partidos que definirán todas las posiciones: Melbourne vs. Andes Talleres (7° y 8° puesto, 9:30 hs), San Jorge vs. Olimpia (5° y 6° puesto, 12:00 hs), Barcelos vs. Valenciano (3° y 4° puesto, 17:30 hs) y la gran final entre Barcelona y Sporting Lisboa a las 20:30 hs.