Barcelona

En fotos: Valenciano batalló con orgullo, pero Barcelona fue imparable

Habrá choque de europeos en la final del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines.

Centro Valenciano dejó todo en la pista del Aldo Cantoni, pero cayó ante el Barcelona por 5 a 0 en una de las semifinales del Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines. Con este resultado, el conjunto argentino jugará por el tercer puesto frente a Barcelos, mientras que la gran final será entre dos potencias europeas: Barcelona y Sporting de Lisboa.

El certamen, organizado por el Gobierno de San Juan, la Agencia Deportes San Juan y World Skate, vivió una jornada vibrante en su segunda fase. En los cruces de semifinales, el Sporting Club de Portugal se impuso por 3 a 1 a Barcelos y aseguró su lugar en la definición. Por su parte, el Barcelona mostró su jerarquía y venció al Centro Valenciano con goles de Sergi Aragonés (2), Ferran Font, Ignacio Albart y Sergi Llorca.

La acción continuará este domingo en el estadio Aldo Cantoni con los partidos que definirán todas las posiciones: Melbourne vs. Andes Talleres (7° y 8° puesto, 9:30 hs), San Jorge vs. Olimpia (5° y 6° puesto, 12:00 hs), Barcelos vs. Valenciano (3° y 4° puesto, 17:30 hs) y la gran final entre Barcelona y Sporting Lisboa a las 20:30 hs.

El público sanjuanino volverá a colmar las tribunas para disfrutar el cierre de un Mundial que consolidó a San Juan como la capital del hockey sobre patines.

