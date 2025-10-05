Colapinto realizó una largada genial, perdió ritmo al final y terminó 16°

El argentino terminó la clasificación del sábado en el 18° puesto y muy enojado porque se encontró con tráfico en la pista, pero fue optimista y anticipó: "No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo, podíamos pasar. Lamentablemente se da por cosas que no podemos controlar. Hay que trabajar para mañana, yo estaba competitivo así que hay que seguir empujando". Sin embargo, partió en la 16° plaza ya que fueron descalificados de la prueba de velocidad Carlos Sainz y Alex Albon, corredores de Williams.

En la largada de la carrera, Colapinto realizó una genialidad, similar a la maniobra que realizó en 2024. Primero, aceleró más rápido que Gabriel Bortoleto, a quien sobrepasó por el interior, a centímetros de la pared. Luego, estiró la frenada, se metió por el interior y le quitó las posiciones a Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Red Bull).