"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Franco Colapinto

Colapinto realizó una largada genial, perdió ritmo al final y terminó 16°

El piloto argentino partió en el 16° lugar, ganó tres plazas en los primeros metros y mostró buen ritmo, pero nuevamente se pinchó en los últimos giros y continúa sin sumar puntos en la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: el argentino ganó tres posiciones con una fantástica largada, tuvo buen ritmo con los neumáticos medios, pero la estrategia de dos paradas no funcionó y perdió ritmo y plazas en los últimos giros. Repasá lo mejor de la carrera, la cual fue ganada por George Russell y decretó a McLaren como campeona de Constructores.

El argentino terminó la clasificación del sábado en el 18° puesto y muy enojado porque se encontró con tráfico en la pista, pero fue optimista y anticipó: "No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo, podíamos pasar. Lamentablemente se da por cosas que no podemos controlar. Hay que trabajar para mañana, yo estaba competitivo así que hay que seguir empujando". Sin embargo, partió en la 16° plaza ya que fueron descalificados de la prueba de velocidad Carlos Sainz y Alex Albon, corredores de Williams.

En la largada de la carrera, Colapinto realizó una genialidad, similar a la maniobra que realizó en 2024. Primero, aceleró más rápido que Gabriel Bortoleto, a quien sobrepasó por el interior, a centímetros de la pared. Luego, estiró la frenada, se metió por el interior y le quitó las posiciones a Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Te puede interesar...

<>

El pilarense de 22 años tuvo un ritmo competitivo durante los primeros giros con su neumático blando. No obstante, lo cambió por el medio en la vuelta 15, con el objetivo de realizar dos paradas. Si bien cayó al 18° lugar, aprovechó la pista libre para rodar con su mejor ritmo y alcanzó el 12° puesto en el giro 53.

Con los puntos en el horizonte, el otrora hombre Williams no realizó la segunda detención. Ergo, sus neumáticos sufrieron una fuerte degradación en el rendimiento en la agonía de la carrera y el criollo cedió tres posiciones en la anteúltima vuelta.

Finalmente, Colapinto terminó su participación en el puesto 16 y continúa siendo el único participante sin puntos en el campeonato. Tendrá revancha el 19 de octubre en el GP de Texas, decimonovena fecha de la temporada de la Fórmula 1.

Resultado final del GP de Singapur 2025 de la F1

George Russell (Mercedes) - 1:40:22.367

Max Verstappen (Red Bull) - +5.430s

Lando Norris (McLaren) - +6.066s

Oscar Piastri (McLaren) - +8.146s

Kimi Antonelli - +33.681s

Charles Leclerc (Ferrari) - +45.966s

Lewis Hamilton (Ferrari) - +80.251s

Fernando Alonso (Aston Martin) - +80.667s

Oliver Bearman (Haas) - +93.527s

Carlos Sainz (Williams) - una vuelta

Isack Hadjar (Racing Bulls) - una vuelta

Yuki Tsunoda (Red Bull) - una vuelta

Lance Stroll (Aston Martin) - una vuelta

Alexander Albon (Williams) - una vuelta

Liam Lawson (Racing Bulls) - una vuelta

Franco Colapinto (Alpine) - una vuelta

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - una vuelta

Esteban Ocon (Haas) - una vuelta

Pierre Gasly (Alpine) - una vuelta

Nico Hulkenberg (Sauber) - una vuelta

Temas

Te puede interesar