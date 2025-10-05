Colapinto realizó una largada genial, perdió ritmo al final y terminó 16°

<>
El pilarense de 22 años tuvo un ritmo competitivo durante los primeros giros con su neumático blando. No obstante, lo cambió por el medio en la vuelta 15, con el objetivo de realizar dos paradas. Si bien cayó al 18° lugar, aprovechó la pista libre para rodar con su mejor ritmo y alcanzó el 12° puesto en el giro 53.
Con los puntos en el horizonte, el otrora hombre Williams no realizó la segunda detención. Ergo, sus neumáticos sufrieron una fuerte degradación en el rendimiento en la agonía de la carrera y el criollo cedió tres posiciones en la anteúltima vuelta.
Finalmente, Colapinto terminó su participación en el puesto 16 y continúa siendo el único participante sin puntos en el campeonato. Tendrá revancha el 19 de octubre en el GP de Texas, decimonovena fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Resultado final del GP de Singapur 2025 de la F1
George Russell (Mercedes) - 1:40:22.367
Max Verstappen (Red Bull) - +5.430s
Lando Norris (McLaren) - +6.066s
Oscar Piastri (McLaren) - +8.146s
Kimi Antonelli - +33.681s
Charles Leclerc (Ferrari) - +45.966s
Lewis Hamilton (Ferrari) - +80.251s
Fernando Alonso (Aston Martin) - +80.667s
Oliver Bearman (Haas) - +93.527s
Carlos Sainz (Williams) - una vuelta
Isack Hadjar (Racing Bulls) - una vuelta
Yuki Tsunoda (Red Bull) - una vuelta
Lance Stroll (Aston Martin) - una vuelta
Alexander Albon (Williams) - una vuelta
Liam Lawson (Racing Bulls) - una vuelta
Franco Colapinto (Alpine) - una vuelta
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - una vuelta
Esteban Ocon (Haas) - una vuelta
Pierre Gasly (Alpine) - una vuelta
Nico Hulkenberg (Sauber) - una vuelta