Inició el casting de artistas para la Fiesta Nacional del Sol

Por otro lado, Julia De Nardi y Cristian González también conforman el equipo de coreógrafos que participan de este show. “Lo que buscamos es versatilidad en los artistas. Al cambiar el espacio del escenario y no tener un frente predominante lo importante es que puedan expresarse y moverse en el espacio en el que trabajaremos”, comento De Nardi.

Por su parte Cristian González dijo que “sabemos lo importante que es este casting para los artistas sanjuaninos. Hemos estado en ese lugar en otro momento y es fundamental destacar ese proceso y crecimiento en los equipos de trabajo de FNS”.

Cabe recordar que, al finalizar esta etapa, quedarán seleccionados 300 bailarines para el show del velódromo Vicente Chancay y unos 80 artistas para el equipo itinerante. De esta manerra, el casting continuará hasta el domingo 5 de octubre en la tarde.