Inició el casting de artistas para la Fiesta Nacional del Sol

Hasta el 5 de octubre serán las audiciones en el Auditorio Juan Victoria. Más de 350 artistas serán parte de la selección.

Durante tres días el Complejo Auditorio Juan Victoria será el espacio donde se realizará la elección de los artistas para el show central del Velódromo que será parte de la Fiesta Nacional del Sol. En esta oportunidad, las categorías que participarán serán danza contemporánea, folclore, artes circenses y músicos, entre otras.

“Hace varios años que participo de la fiesta. La propuesta de esta edición me pareció muy interesante ya que el proceso fue de creación y exploración y todos pudimos mostrar lo que sabemos hace que es lo más importante”, comentó Ángela, una de las bailarinas que participo del casting. Cabe destacar que hay más de 1000 inscriptos que serán parte de esta instancia del proceso.

La dirección artística del show del Velódromo estará a cargo de Belén Montilla y el jurado está conformado por Julia de Nardi, Cristian González, Matías Tello y Marianela Fiol. Para artistas itinerantes estuvieron, están a cargo Silvia Fonzalida, Gabriela Rivero, Ignacio Caro, Raúl Páez y Daniela Zalazar.

Por otro lado, Julia De Nardi y Cristian González también conforman el equipo de coreógrafos que participan de este show. “Lo que buscamos es versatilidad en los artistas. Al cambiar el espacio del escenario y no tener un frente predominante lo importante es que puedan expresarse y moverse en el espacio en el que trabajaremos”, comento De Nardi.

Por su parte Cristian González dijo que “sabemos lo importante que es este casting para los artistas sanjuaninos. Hemos estado en ese lugar en otro momento y es fundamental destacar ese proceso y crecimiento en los equipos de trabajo de FNS”.

Cabe recordar que, al finalizar esta etapa, quedarán seleccionados 300 bailarines para el show del velódromo Vicente Chancay y unos 80 artistas para el equipo itinerante. De esta manerra, el casting continuará hasta el domingo 5 de octubre en la tarde.

