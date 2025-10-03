Durante tres días el Complejo Auditorio Juan Victoria será el espacio donde se realizará la elección de los artistas para el show central del Velódromo que será parte de la Fiesta Nacional del Sol. En esta oportunidad, las categorías que participarán serán danza contemporánea, folclore, artes circenses y músicos, entre otras.
Inició el casting de artistas para la Fiesta Nacional del Sol
Hasta el 5 de octubre serán las audiciones en el Auditorio Juan Victoria. Más de 350 artistas serán parte de la selección.