Flybondi ofrece 20% de descuento en vuelos hacia y desde San Juan

Además, la compañía anunció un incremento en la frecuencia de la ruta San Juan-Buenos Aires, que pasará de cuatro vuelos semanales a uno diario entre diciembre y marzo, lo que implica un aumento del 75% respecto a septiembre. Los tickets ya están disponibles en la web y parten desde $40.999.

En este contexto, Flybondi dio a conocer su plan de crecimiento para la temporada de verano 2025-2026, con un récord de 15.000 vuelos programados y una proyección de más de 2,8 millones de pasajeros, un 56% más que en el verano anterior. Para hacerlo posible, incorporará 10 aeronaves bajo la modalidad ACMI, reforzando su red de 32 rutas nacionales e internacionales.