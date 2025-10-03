En beneficio del turismo local, la aerolínea low cost Flybondi lanzó una promoción del 20% de descuento en pasajes hacia y desde San Juan. El beneficio se aplica en la compra online a través de la web oficial, ingresando un código disponible hasta el 15 de octubre, y es válido para todo el calendario de vuelos.
Flybondi ofrece 20% de descuento en vuelos hacia y desde San Juan
La promoción estará vigente hasta el 15 de octubre e incluye pasajes en toda la ruta San Juan-Buenos Aires. Además, la aerolínea sumará vuelos diarios para la temporada de verano.