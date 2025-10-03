"
Flybondi ofrece 20% de descuento en vuelos hacia y desde San Juan

La promoción estará vigente hasta el 15 de octubre e incluye pasajes en toda la ruta San Juan-Buenos Aires. Además, la aerolínea sumará vuelos diarios para la temporada de verano.

En beneficio del turismo local, la aerolínea low cost Flybondi lanzó una promoción del 20% de descuento en pasajes hacia y desde San Juan. El beneficio se aplica en la compra online a través de la web oficial, ingresando un código disponible hasta el 15 de octubre, y es válido para todo el calendario de vuelos.

Además, la compañía anunció un incremento en la frecuencia de la ruta San Juan-Buenos Aires, que pasará de cuatro vuelos semanales a uno diario entre diciembre y marzo, lo que implica un aumento del 75% respecto a septiembre. Los tickets ya están disponibles en la web y parten desde $40.999.

En este contexto, Flybondi dio a conocer su plan de crecimiento para la temporada de verano 2025-2026, con un récord de 15.000 vuelos programados y una proyección de más de 2,8 millones de pasajeros, un 56% más que en el verano anterior. Para hacerlo posible, incorporará 10 aeronaves bajo la modalidad ACMI, reforzando su red de 32 rutas nacionales e internacionales.

Desde su inicio en 2018, la compañía transportó a más de 16 millones de personas, de las cuales un 20% voló por primera vez, en línea con su objetivo de democratizar el acceso al avión como medio de transporte.

