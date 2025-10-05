Roscos de vino: la receta fácil y rápida para preparar este domingo

- 300 gramos de harina de trigo
- 40 gramos de sésamo tostado
- 70 gramos de azúcar molido
- 100 gramos de manteca
- 1 cucharada de granitos de anís
- 120 mililitros de vino dulce
- Ralladura de una naranja
- 70 gramos de azúcar impalpable para decorar.
¿Cómo preparar los roscos de vino?
En primer lugar, habrá que tostar la harina de trigo en una sartén grande y revolverla con una cuchara de madera mientras se tuesta durante diez o 15 minutos. Será necesario regular la temperatura y mezclarla constantemente para evitar que se queme.
Luego, tostar el sésamo en otra sartén durante algunos minutos. Cuando la harina esté fría, habrá que tamizar los ingredientes para evitar grumos. Integrar esta preparación con el anís, la ralladura de naranja y el azúcar.
Con ayuda de un tenedor, mezclar los ingredientes e incorporar la manteca y el vino. Luego, habrá que amoldar la masa con la masa y aplanarla sobre papel de horno.
Taparla con otro papel de horno y, con un rodillo, estirar la masa hasta que tenga alcanzar un espesor de 1 a 1,5 centímetros. Al ser de textura arenosa, es necesario compactar la preparación por los bordes para apretarla cuando se estire.
Cortar con una moldura redonda grande y pequeña para el centro y formar los roscos. Finalmente, cocinar en horno medio durante 15 minutos hasta que estén levemente tostados y, antes de que se enfríen, empolvorarlos con azúcar impalpable.
