Valle Fértil: Orrego inauguró obras y entregó computadoras

La capacidad máxima de conducción quedó establecida en 5.702 m³ diarios, muy por encima de la demanda proyectada de 972 m³ por día, lo que garantiza un servicio confiable para los próximos años.

Según las estimaciones, la población local pasará de 853 habitantes (Censo 2022) a 1.059 en 2045. Con un consumo promedio de 300 litros por persona al día, el sistema inaugurado ofrece un margen de seguridad que excede ampliamente las necesidades futuras.

Este acueducto ya representa una mejora estructural fundamental para Astica y Valle Fértil, al permitir un abastecimiento estable, seguro y con capacidad de acompañar el crecimiento poblacional durante las próximas décadas.

En este contexto, el mandatario dijo que “para mí es un privilegio y un honor poder estar acá compartiendo un momento especial. Para mí la política significa hacer, resolver los problemas que la gente sola no puede resolver.

Hoy estamos acá habiendo cumplido con la palabra empeñada, ahora con este refuerzo tan importante para la planta potabilizadora de Astica”.

Agregó que “estamos entregando además insumos de un programa muy importante, Aprender, Trabajar y Producir, tres palabras que nos definen y que traen justicia social: aprender un oficio, trabajar y llevar el sustento a la casa, producir y generar ese círculo virtuoso tan necesario en estos tiempos”.

Por otro lado, dijo: “Entregamos computadoras dentro de un programa de alfabetización que es el primero de la Argentina en esta etapa contemporánea, y que se complementa con Comprendo y Aprendo, Transformar la Secundaria y el programa Domingo Faustino Sarmiento Cultivando Futuro. Vamos a entregar 25.000 computadoras para nuestros chicos de San Juan, en la tierra de Sarmiento, para que tengan oportunidades y movilidad social ascendente. No importa de dónde venimos, lo que sí sé es que este gobierno va a trabajar todos los días para que nuestros hijos tengan más posibilidades de las que nosotros tuvimos, porque ese debe ser nuestro norte.”

El nuevo CDI

En Baldes de las Chilas, departamento Valle Fértil, se inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), un espacio pensado para brindar atención integral a niños y niñas en sus primeros años de vida.

El edificio, de casi 288 m², cuenta con salas diferenciadas por edades, comedor, cocina, lactario, área administrativa, sanitarios —incluidos adaptados para personas con discapacidad— y espacios de recreación al aire libre.

Construido con estructura metálica sobre platea de hormigón armado, combina tabiques de roca de yeso y cementicio con aislaciones, pisos graníticos y de caucho antigolpes, además de carpinterías de aluminio, chapa y madera.

El nuevo CDI permitirá ofrecer asistencia nutricional, estimulación temprana y actividades de psicomotricidad, fortaleciendo la contención y el desarrollo infantil en Valle Fértil.

La entrega de computadoras

En el marco del Programa “Maestro de América, cultivando el futuro” que lleva adelante el gobierno de la Provincia de San Juan, a través de los ministerios de Educación y de Economía, Finanzas y Hacienda el gobernador Marcelo Orrego llegó a Valle Fértil con 74 notebooks para los maestros de grado, a cargo del aula y 255 netbooks para estudiantes de 5to y 6to grado del departamento.

El programa Se suma además a otras dos políticas implementadas y sostenidas por esta gestión como lo son el Plan de Alfabetización Provincial “Comprendo y Aprendo” que incluye la alfabetización digital y el Proceso de Modernización del Estado que apunta, entre otras cosas, a la eficiencia en el sistema educativo. La entrega de computadoras además se complementa con la implementación de EDUGE (Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa). Siendo San Juan la primera provincia en utilizar una plataforma con Inteligencia Artificial que favorece la gestión educativa.