La bronca de Colapinto por el rendimiento de Alpine: "Es muy complicado para nosotros"

A su vez, el piloto de 22 años comparó su presente con sus carreras en Williams, escudería con la que logró sumar puntos en 2024 aunque fue de mayor a menor: "El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como las de hoy, pero después me podía mantener, hoy muy lento, lejos de los demás".

También Colapinto definió la carrera como "mala" y muy frustrante", y reconoció: "Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto, no entiendo bien por qué vamos tanto más lento que otros. Fue muy frustrante, muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada".

Pese a que la carrera en Singapur fue mejor que la de su compañero Pierre Gasly, quien terminó último, el argentino fue crítico con la "estrategia loca" de Alpine, que hizo que partiera con goma blanda y se detuviera a poner la media en el 15° giro. "50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no daba más es inmanejable el auto", cerró.