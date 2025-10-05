El argentino Franco Colapinto manifestó su frustración tras finalizar 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, en la misma posición en la que partió pese a que tuvo una gran largada en la que superó tres posiciones. "Es muy complicado para nosotros", disparó.
La bronca de Colapinto por el rendimiento de Alpine: "Es muy complicado para nosotros"
El piloto argentino terminó 16° en la fecha 18 de la Fórmula 1, misma posición en la que arrancó la carrera, y comparó su presenta con la temporada anterior a bordo de Williams, donde podía mostrarse más, según dijo.