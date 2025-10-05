"
San Juan 8 > Ovación > Colapinto

La bronca de Colapinto por el rendimiento de Alpine: "Es muy complicado para nosotros"

El piloto argentino terminó 16° en la fecha 18 de la Fórmula 1, misma posición en la que arrancó la carrera, y comparó su presenta con la temporada anterior a bordo de Williams, donde podía mostrarse más, según dijo.

El argentino Franco Colapinto manifestó su frustración tras finalizar 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, en la misma posición en la que partió pese a que tuvo una gran largada en la que superó tres posiciones. "Es muy complicado para nosotros", disparó.

Después de la carrera, el piloto de Alpine se lamentó por el rendimiento del A525: "Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada. Si me defendía en la entrada, me pasaban en la salida".

El pilarense había partido en la posición 16, pero tras una buena largada escaló tres puestos. Su gran maniobra se dio por una aceleración para dejar atrás a Gabriel Bortoleto, a quien sobrepasó por el interior, a centímetros de la pared. Luego, estiró la frenada, se metió por el interior y le quitó las posiciones a Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Red Bull). Sin embargo, a lo largo de la carrera perdió rendimiento y tras estar 12°, retrocedió al 16° puesto en el final.

A su vez, el piloto de 22 años comparó su presente con sus carreras en Williams, escudería con la que logró sumar puntos en 2024 aunque fue de mayor a menor: "El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como las de hoy, pero después me podía mantener, hoy muy lento, lejos de los demás".

También Colapinto definió la carrera como "mala" y muy frustrante", y reconoció: "Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto, no entiendo bien por qué vamos tanto más lento que otros. Fue muy frustrante, muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada".

Pese a que la carrera en Singapur fue mejor que la de su compañero Pierre Gasly, quien terminó último, el argentino fue crítico con la "estrategia loca" de Alpine, que hizo que partiera con goma blanda y se detuviera a poner la media en el 15° giro. "50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no daba más es inmanejable el auto", cerró.

