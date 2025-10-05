Tal como estaba previsto, el viento Sur ingresó a San Juan en las primeras horas de este domingo y se mantendrá activo durante gran parte del día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento, lo que implica que podrían registrarse ráfagas intensas capaces de generar inconvenientes en zonas descubiertas.
Llegó el viento Sur y se espera un domingo ventoso en San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento: las ráfagas podrían sentirse durante toda la jornada de este domingo, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 21°C.