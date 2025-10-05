"
Llegó el viento Sur y se espera un domingo ventoso en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento: las ráfagas podrían sentirse durante toda la jornada de este domingo, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 21°C.

Tal como estaba previsto, el viento Sur ingresó a San Juan en las primeras horas de este domingo y se mantendrá activo durante gran parte del día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento, lo que implica que podrían registrarse ráfagas intensas capaces de generar inconvenientes en zonas descubiertas.

Según el informe actualizado a las 06:12 por el SMN, la temperatura mínima fue de 12°C y la máxima alcanzará los 21°C, con cielo despejado y viento predominante del sector Sur a 28 km/h.

El aire fresco y seco que acompaña al fenómeno provocará un descenso de temperatura tras una semana de calor intenso, con máximas que habían llegado a superar los 34°C.

El SMN reportó además una humedad del 52 %, presión atmosférica de 947.8 hPa y visibilidad óptima de 15 km, condiciones que se mantendrán estables durante la jornada.

El fenómeno del viento Sur, habitual en esta época del año, marcará el cierre del fin de semana y dará paso a un inicio de semana más fresco en toda la provincia.

