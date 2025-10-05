Llegó el viento Sur y se espera un domingo ventoso en San Juan

Según el informe actualizado a las 06:12 por el SMN, la temperatura mínima fue de 12°C y la máxima alcanzará los 21°C, con cielo despejado y viento predominante del sector Sur a 28 km/h.

El aire fresco y seco que acompaña al fenómeno provocará un descenso de temperatura tras una semana de calor intenso, con máximas que habían llegado a superar los 34°C.