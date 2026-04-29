Jornada caliente en Diputados: gritos, chicanas y fuerte cruce político

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El presidente Javier Milei siguió el discurso desde uno de los palcos junto a Karina Milei y parte del gabinete nacional. Ambos se sumaron a la ovación del bloque libertario, en una escena que marcó el tono político de la jornada.

El momento más tenso se produjo cuando legisladores de izquierda cuestionaron la postura del Gobierno en política internacional. Hubo gritos, carteles y una respuesta directa del propio Presidente, lo que elevó el nivel de confrontación dentro del recinto.

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“Cumpli la ley de financiamiento universitario Milei” pic.twitter.com/snU4NARaiX — Jesica Calcagno (@Jesi_mc) April 29, 2026

En paralelo, desde ese sector también exigieron explicaciones sobre la situación judicial de Adorni, con cuestionamientos directos durante su exposición. El bloque peronista, en cambio, optó mayormente por el silencio, evitando interrumpir el discurso, aunque dejó señales de disconformidad en momentos puntuales.

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La sesión no estuvo exenta de escenas llamativas. Desde intervenciones irónicas hasta cruces verbales, el debate reflejó un clima político cargado. Hubo chicanas, carteles y episodios que obligaron a interrumpir el discurso en varias oportunidades.

Aun así, Adorni logró completar su exposición sin sobresaltos mayores y con el respaldo explícito del oficialismo, que aprovechó la jornada para mostrar cohesión interna. La presentación en Diputados aparece como un momento clave para el funcionario, que busca sostener su posición en medio de cuestionamientos judiciales y políticos.

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Con la indagatoria pública ya concretada, el foco ahora se traslada nuevamente al ámbito judicial, donde se definirá el futuro de las causas en su contra. Mientras tanto, el paso por el Congreso dejó una postal clara: un oficialismo alineado y una oposición que, aunque crítica, eligió dosificar sus intervenciones.