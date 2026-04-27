Adorni llega a Diputados a brindar su primer informe de gestión

El funcionario dispuso dos equipos para preparar el detalle del informe: por un lado, lo relativo a la dinámica de gestión, y por el otro, el legal que evacuará las consultas recibidas sobre su causa y las investigaciones abiertas por la difusión de la criptomoneda $Libra y el presunto desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las últimas dos, involucran directamente a los hermanos Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Adorni deberá hacer frente a las más de 2200 preguntas de los distintos bloques para intentar recuperar el perfil que, desde la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión ARG 01 que viajó a Estados Unidos a principios de marzo debió neutralizar. Sin embargo, en Balcarce 50 anticipan que no habrá confrontaciones ante los intentos de chicanas.

Pese a los cuestionamientos de los aliados, incluído el del jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, que anticipó que la exposición puede convertirse en un “show innnecesario”, en Casa Rosada se muestran optimistas y confían en el esclarecimiento judicial de la causa abierta. “La justicia investigará. Manuel contestará los requerimientos. La situación se aclarará y el mundo sigue girando”, sintetizó un integrante de la mesa política.

En los planes del oficialismo, pasada la exposición ante la oposición en el Congreso, podrían reeditarse las habituales conferencias de prensa a cargo del exvocero presidencial. “Esto se combate con Manuel siendo Manuel”, planteó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Para eso, el ministro coordinador deberá volver a enfrentarse a las preguntas de la prensa acreditada que hasta entonces se ve impedida de ingresar por orden directa del libertario. Ese configura otro de los problemas que la administración libertaria deberá resolver si quiere evitar una nueva escalada internacional sobre el tema y eludir el mote de “autoritario” que le adjudican a Milei.

El jueves 30 es otra fecha clave del calendario libertario dado que configura el plazo límite para que los titulares de los nueve ministerios presenten el plan de ajuste de sus áreas y organismos con una meta que implica una reducción del 2% en gastos corrientes y 20% en gastos capitales.

A principios de semana el mandatario participará de una cena 2026 en la Fundación Libertad, el martes encabezará el debate “Keynes vs Libertad” en el Palacio Libertad, y el miércoles, luego presenciar el informe de gestión cerrará el Congreso Económico Argentino en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.