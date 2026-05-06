"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Martín

Confirmaron el horario que jugarà San Martín por Copa Argentina

San Martín enfrentará a Platense el 13 de mayo a las 16.15 por Copa Argentina. La sede será en Morón y preocupa la distancia para los hinchas.

San Martín de San Juan ya conoce todos los detalles para su próximo compromiso por la Copa Argentina. El Verdinegro enfrentará a Platense el 13 de mayo a las 16.15, por los 16avos de final del certamen.

El partido se disputará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, una sede que generó malestar en el entorno del equipo sanjuanino por la distancia.

Si bien el plantel viajará en avión con los gastos cubiertos, la situación es distinta para los simpatizantes. Quienes deseen acompañar al equipo deberán afrontar un traslado de más de 1.200 kilómetros, lo que dificulta la presencia de público verdinegro.

Te puede interesar...

Embed - Copa Argentina AXION energy on Instagram: " Horario confirmado para el duelo entre @caplatense y @casanmartinsj #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa "
View this post on Instagram

El encuentro tendrá un condimento especial: el arquero de Platense, Matías Borgogno, se medirá ante su exequipo, donde fue protagonista en el ascenso de 2024.

San Martín accedió a esta instancia tras vencer 2-0 a Deportivo Madryn en los 32avos de final. En paralelo, el equipo busca recuperarse en la Primera Nacional luego de la caída ante Colegiales, que cortó una racha positiva.

Antes del viaje a Buenos Aires, el Verdinegro tendrá otro compromiso clave: este sábado recibirá a Patronato en Concepción, con la intención de volver al triunfo. El cruce ante Platense aparece como un desafío importante en una competencia que el equipo no descuida, más allá de tener como principal objetivo el ascenso.

Temas

Te puede interesar