San Juan se convierte desde hoy en el epicentro de la minería global. La Expo San Juan Minera 2026 inicia con una convocatoria sin precedentes: más de 380 stands y 110 islas exteriores albergan a los principales actores de la industria en un despliegue de tecnología y negocios que abarca a toda la cadena de valor.
Hoy arranca la Expo San Juan Minera: el gigante que atrae a más de 40 compañías
Con la participación de más de 40 compañías mineras y una proyección de 25.000 asistentes, la feria internacional abre sus puertas en el Estadio del Bicentenario.