Hoy arranca la Expo San Juan Minera: el gigante que atrae a más de 40 compañías

La magnitud del encuentro se refleja en la presencia de operadoras con proyectos activos en la región y un ecosistema de proveedores que supera las 500 firmas líderes. Según los organizadores, la feria no solo es un espacio de exhibición, sino el punto donde se define la agenda futura de inversiones para Argentina y el mundo.

Hoja de ruta: Agenda del Día 1 (Miércoles 6 de mayo)