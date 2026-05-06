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Hoy arranca la Expo San Juan Minera: el gigante que atrae a más de 40 compañías

Con la participación de más de 40 compañías mineras y una proyección de 25.000 asistentes, la feria internacional abre sus puertas en el Estadio del Bicentenario.

San Juan se convierte desde hoy en el epicentro de la minería global. La Expo San Juan Minera 2026 inicia con una convocatoria sin precedentes: más de 380 stands y 110 islas exteriores albergan a los principales actores de la industria en un despliegue de tecnología y negocios que abarca a toda la cadena de valor.

La magnitud del encuentro se refleja en la presencia de operadoras con proyectos activos en la región y un ecosistema de proveedores que supera las 500 firmas líderes. Según los organizadores, la feria no solo es un espacio de exhibición, sino el punto donde se define la agenda futura de inversiones para Argentina y el mundo.

Hoja de ruta: Agenda del Día 1 (Miércoles 6 de mayo)

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La jornada inaugural está marcada por encuentros estratégicos y la apertura oficial del predio:

  • Mañana de negocios (09:30 - 12:30): En la Sala Platinum se desarrolla el "Demand & Contracting Outlook", donde las mineras exponen sus prioridades de contratación y cronogramas de abastecimiento ante proveedores y expositores.

  • Presente y futuro del cobre (13:30 - 18:00): El Velódromo recibe a las "Argentina Cobre Sessions", un análisis agudo sobre el estado de los proyectos cupríferos, inversión e infraestructura.

  • Apertura General (14:00 - 20:00): El público y los profesionales pueden recorrer los stands, islas comerciales y la Sala de Emprendedores y Productores Regionales con talento local.

  • Acto Central (17:30 - 19:30): El gobernador de San Juan, Dr. Marcelo Orrego, encabezará el recorrido oficial y el tradicional corte de cintas para dejar formalmente inaugurada la exposición.

  • Encuentro de trabajadores (18:00 - 19:30): La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) impulsa "La Noche de los Cascos", un espacio de reconocimiento a la fuerza laboral del sector.

  • Cierre de gala (20:00): La jornada culmina con el Cóctel de Inauguración y la ceremonia simbólica "Ring the Bell" junto al Toronto Stock Exchange (TSX).

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