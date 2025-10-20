Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei, arribará este martes a San Juan en el marco de una agenda federal con fuerte contenido político. La visita se da a pocos días de las elecciones legislativas nacionales, previstas para este domingo.
Sturzenegger en San Juan: reunión con empresarios y con la militancia
El ministro de Javier Milei visitará la provincia este martes y miércoles. Se reunirá con empresarios, dará una charla en el Club Social y acompañará a los postulantes de La Libertad Avanza en el cierre de campaña.