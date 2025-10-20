"
Sturzenegger en San Juan: reunión con empresarios y con la militancia

El ministro de Javier Milei visitará la provincia este martes y miércoles. Se reunirá con empresarios, dará una charla en el Club Social y acompañará a los postulantes de La Libertad Avanza en el cierre de campaña.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei, arribará este martes a San Juan en el marco de una agenda federal con fuerte contenido político. La visita se da a pocos días de las elecciones legislativas nacionales, previstas para este domingo.

La primera actividad será a las 21 en el Club Social San Juan, frente a la Plaza 25 de Mayo, donde mantendrá un encuentro cerrado con empresarios, cámaras empresariales y consejos profesionales de la provincia. Luego, a las 22, brindará una charla titulada “Desregulación y Transformación del Estado”, donde se espera un fuerte respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza.

Sturzenegger pasará la noche en la provincia y retomará su agenda el miércoles desde las 9:30, también en el Club Social. A esa hora está prevista una conferencia de prensa y un desayuno político con los candidatos y la militancia libertaria, junto al diputado nacional José Peluc, referente del espacio en San Juan.

La visita de uno de los ministros más influyentes del Gabinete de Milei busca reforzar la campaña local en el último tramo antes de la elección legislativa del 26 de octubre.

