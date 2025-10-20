Sturzenegger en San Juan: reunión con empresarios y con la militancia

La primera actividad será a las 21 en el Club Social San Juan, frente a la Plaza 25 de Mayo, donde mantendrá un encuentro cerrado con empresarios, cámaras empresariales y consejos profesionales de la provincia. Luego, a las 22, brindará una charla titulada “Desregulación y Transformación del Estado”, donde se espera un fuerte respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza.

Sturzenegger pasará la noche en la provincia y retomará su agenda el miércoles desde las 9:30, también en el Club Social. A esa hora está prevista una conferencia de prensa y un desayuno político con los candidatos y la militancia libertaria, junto al diputado nacional José Peluc, referente del espacio en San Juan.