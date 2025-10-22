"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > pymes

Se viene: Pymevent conectará pymes sanjuaninas con empresas nacionales

El 7 y 8 de noviembre se realizará en San Juan la segunda edición de Pymevent, un espacio que busca vincular a pymes locales con grandes firmas e inversores de Buenos Aires.

San Juan será sede, por primera vez, de Pymevent, un encuentro que busca fortalecer los lazos entre pequeñas y medianas empresas locales y grandes firmas nacionales. El evento, que tendrá lugar el 7 y 8 de noviembre, se presenta como una oportunidad concreta para promover inversiones, intercambiar experiencias y generar nuevas alianzas comerciales.

La iniciativa está organizada por Impulsar Consultores y PAC Planner, junto con la Asociación Dirigente de Empresas. En esta segunda edición, la primera se realizó en Buenos Aires, el coordinador Germán Hidalgo conversó con este medio y destacó que el objetivo es “impulsar a los emprendedores y hacer vínculo entre pymes, empresas e inversores de Buenos Aires con las empresas sanjuaninas”.

La primera jornada, el jueves 7 en el Hotel Alkazar, estará dedicada al networking y contará con la participación de más de siete speakers provenientes del ámbito empresarial y mediático nacional. Entre ellos se destacan Claudia Martínez Salas, CEO de Café Martínez y Abra Franquicias; Patricia López, productora de Canal 9 de Buenos Aires; y Andrea Sarn, de Arex Cosmética. También participarán representantes de Fashion Linking, Andreatti Argentina y Patt Planner, quienes presentarán propuestas de inversión y oportunidades de desarrollo para el sector pyme.

Te puede interesar...

El sábado 8, la actividad continuará con un encuentro junto a cámaras empresarias y referentes provinciales, donde se expondrán fuentes de financiamiento vigentes, programas nacionales de desarrollo pyme y herramientas para la exportación.

“Queremos que las empresas sanjuaninas tengan la posibilidad de acceder a nuevos mercados y financiamiento, generando un espacio donde puedan mostrar su potencial”, señaló Hidalgo.

Desde la organización confirmaron además la presencia de referentes locales como Daniel Di Lorenzo (Asociación Dirigente de Empresas), Raúl Banchio (Hotel Alkazar), Carlos Iramain (Federación Económica de San Juan), además de funcionarios provinciales vinculados a la Secretaría de Minería y la Dirección de Economía Social.

Hidalgo recordó que la primera edición del evento, realizada en Buenos Aires, tuvo resultados positivos. “Logramos producir un documental junto a emprendedores sanjuaninos y productoras porteñas, que fue presentado en la Embajada Argentina en Italia, y que sirvió para mostrar el talento de nuestros diseñadores en Roma”, expresó.

Pymevent se consolida así como un espacio de encuentro entre el sector público y privado, donde las pymes sanjuaninas podrán acceder a información clave, generar contactos y proyectar nuevas oportunidades de negocio.

Temas

Te puede interesar