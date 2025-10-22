Se viene: Pymevent conectará pymes sanjuaninas con empresas nacionales

El sábado 8, la actividad continuará con un encuentro junto a cámaras empresarias y referentes provinciales, donde se expondrán fuentes de financiamiento vigentes, programas nacionales de desarrollo pyme y herramientas para la exportación.

“Queremos que las empresas sanjuaninas tengan la posibilidad de acceder a nuevos mercados y financiamiento, generando un espacio donde puedan mostrar su potencial”, señaló Hidalgo.

Desde la organización confirmaron además la presencia de referentes locales como Daniel Di Lorenzo (Asociación Dirigente de Empresas), Raúl Banchio (Hotel Alkazar), Carlos Iramain (Federación Económica de San Juan), además de funcionarios provinciales vinculados a la Secretaría de Minería y la Dirección de Economía Social.

Hidalgo recordó que la primera edición del evento, realizada en Buenos Aires, tuvo resultados positivos. “Logramos producir un documental junto a emprendedores sanjuaninos y productoras porteñas, que fue presentado en la Embajada Argentina en Italia, y que sirvió para mostrar el talento de nuestros diseñadores en Roma”, expresó.

Pymevent se consolida así como un espacio de encuentro entre el sector público y privado, donde las pymes sanjuaninas podrán acceder a información clave, generar contactos y proyectar nuevas oportunidades de negocio.