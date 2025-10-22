"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > UNSJ

Ingeniería reunió a expertos de 10 países en un encuentro sobre energía

Con la presencia de disertantes de 10 países, la Facultad de Ingeniería abrió un espacio de intercambio académico y tecnológico que pone a la provincia en el centro del debate energético internacional.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Facultad de Ingeniería, dio inicio al XII Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica, un evento que reúnirá a especialistas, investigadores y estudiantes de distintos países para abordar los desafíos actuales de la eficiencia y la calidad energética.

La decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz, destacó la importancia de este encuentro para la institución y la provincia: “Este simposio representa un gran compromiso para nuestra Facultad. No sólo se abordan temas disciplinares, sino también el impacto que tiene la calidad de la energía en el desarrollo de la sociedad y en la eficiencia energética”.

Díaz subrayó además la presencia de empresas patrocinantes y más de 100 estudiantes que participan de las jornadas, remarcando el rol formativo y social de la universidad: “Estos espacios abren puertas para el conocimiento y reflejan el compromiso que tenemos como unidad académica con el desarrollo regional y con la formación integral de nuestros estudiantes”.

Te puede interesar...

Embed

Por otro lado, Andrea Leceta,vicerectora de la UNSJ también se refirió al valor institucional del evento: “La Universidad apuesta a una formación articulada y completa. Que este congreso se desarrolle por primera vez en Argentina, y aquí en el Instituto de Energía Eléctrica, es un orgullo y un privilegio”.

Entre los disertantes internacionales se encuentra Ana Blanco, investigadora proveniente de Alemania, quien destacó la relevancia de cooperar con Latinoamérica en materia energética: “Hay un gran potencial en los investigadores de esta región. Nuestro objetivo es ayudar al sector eléctrico a mejorar el servicio y también comunicar a los usuarios sobre la calidad de la energía, porque muchas fallas en los hogares se deben a deficiencias en ese aspecto”.

ana blanco

Blanco también valoró las iniciativas locales, como el impulso a los paneles solares en San Juan, comparándolas con las políticas energéticas europeas:

“Es una iniciativa fabulosa. En Alemania también se implementan muchos paneles solares, pero es importante supervisar que la red funcione adecuadamente con estos nuevos equipos”.

El simposio, que se desarrollará durante varios días en la provincia, contará con participación de especialistas de diez países y busca fortalecer los lazos entre la academia, las empresas y la sociedad para avanzar hacia un uso más eficiente, sustentable y equitativo de la energía eléctrica.

Temas

Te puede interesar