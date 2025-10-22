Ingeniería reunió a expertos de 10 países en un encuentro sobre energía

Embed

Por otro lado, Andrea Leceta,vicerectora de la UNSJ también se refirió al valor institucional del evento: “La Universidad apuesta a una formación articulada y completa. Que este congreso se desarrolle por primera vez en Argentina, y aquí en el Instituto de Energía Eléctrica, es un orgullo y un privilegio”.

Entre los disertantes internacionales se encuentra Ana Blanco, investigadora proveniente de Alemania, quien destacó la relevancia de cooperar con Latinoamérica en materia energética: “Hay un gran potencial en los investigadores de esta región. Nuestro objetivo es ayudar al sector eléctrico a mejorar el servicio y también comunicar a los usuarios sobre la calidad de la energía, porque muchas fallas en los hogares se deben a deficiencias en ese aspecto”.

ana blanco

Blanco también valoró las iniciativas locales, como el impulso a los paneles solares en San Juan, comparándolas con las políticas energéticas europeas:

“Es una iniciativa fabulosa. En Alemania también se implementan muchos paneles solares, pero es importante supervisar que la red funcione adecuadamente con estos nuevos equipos”.

El simposio, que se desarrollará durante varios días en la provincia, contará con participación de especialistas de diez países y busca fortalecer los lazos entre la academia, las empresas y la sociedad para avanzar hacia un uso más eficiente, sustentable y equitativo de la energía eléctrica.