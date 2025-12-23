"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > pruebas

Sin imputación ni pruebas: archivaron la denuncia contra Velázquez

La Justicia resolvió desestimar la denuncia penal que había generado fuerte repercusión en octubre. El exdeportista nunca fue imputado y la fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes.

El caso que había generado un fuerte impacto en la sociedad sanjuanina durante el mes de octubre tuvo finalmente una definición judicial. La denuncia penal contra el ex hockista y campeón mundial Francisco “Panchito” Velázquez fue desestimada, al no encontrarse elementos probatorios que permitieran sostener la acusación.

Según confirmaron fuentes judiciales, la resolución fue notificada al abogado defensor del exdeportista. La causa había tomado estado público cuando tres jóvenes, una de ellas menor de edad, realizaron una denuncia por presuntas exhibiciones obscenas, hecho que derivó en una investigación preliminar por parte del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la exposición presentada en aquel momento, el episodio habría ocurrido en un contexto que generó incomodidad en las denunciantes, quienes se retiraron del lugar tras lo sucedido. A partir de esa presentación, se activaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Te puede interesar...

Durante el proceso, Velázquez no fue imputado formalmente, aunque se dispuso como medida preventiva una prohibición de acercamiento por 90 días hacia las denunciantes y sus respectivos entornos familiares, mientras avanzaba el análisis del caso.

Este martes, tras evaluar las actuaciones y el material incorporado a la causa, la fiscal interviniente resolvió desestimar la denuncia, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación penal contra el exdeportista.

De esta manera, la causa quedó cerrada en el ámbito judicial, poniendo fin a un expediente que había tenido una amplia repercusión pública desde su difusión inicial.

Temas

Te puede interesar