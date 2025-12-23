Sin imputación ni pruebas: archivaron la denuncia contra Velázquez

Según confirmaron fuentes judiciales, la resolución fue notificada al abogado defensor del exdeportista. La causa había tomado estado público cuando tres jóvenes, una de ellas menor de edad, realizaron una denuncia por presuntas exhibiciones obscenas, hecho que derivó en una investigación preliminar por parte del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la exposición presentada en aquel momento, el episodio habría ocurrido en un contexto que generó incomodidad en las denunciantes, quienes se retiraron del lugar tras lo sucedido. A partir de esa presentación, se activaron las actuaciones judiciales correspondientes.