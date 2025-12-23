El caso que había generado un fuerte impacto en la sociedad sanjuanina durante el mes de octubre tuvo finalmente una definición judicial. La denuncia penal contra el ex hockista y campeón mundial Francisco “Panchito” Velázquez fue desestimada, al no encontrarse elementos probatorios que permitieran sostener la acusación.
Sin imputación ni pruebas: archivaron la denuncia contra Velázquez
La Justicia resolvió desestimar la denuncia penal que había generado fuerte repercusión en octubre. El exdeportista nunca fue imputado y la fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes.