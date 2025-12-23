El mantecol casero tiene ese sabor inconfundible que remite directo a las fiestas. Prepararlo en casa no solo permite controlar los ingredientes y el dulzor, sino también lograr una textura suave, apenas granulada y con ese equilibrio perfecto entre maní tostado y notas de cacao. Es una receta que despierta nostalgia, pero que al mismo tiempo es mucho más simple de lo que parece. Así que... ¡manos a la obra!
Receta de Mantecol casero: clásico navideño hecho en casa con pocos ingredientes
Aprendé a preparar Mantecol casero con esta receta de ingredientes simples, para una textura suave y un sabor intenso a maní y cacao.