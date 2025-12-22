Orrego participó en la misa de Acción de Gracias por la Navidad

Más adelante, destacó: “La Buena Noticia es que Jesús viene a habitar esos vacíos y también el lugar del excluido: se sienta en la silla vacía, consuela, acompaña y nos invita a abrir la mesa y el corazón para que cada ausencia se transforme en encuentro, esperanza y amor”.

El Belén Viviente

Al finalizar la ceremonia religiosa, se presentó el tradicional Belén Viviente.

El Belén Viviente presentado este año llevó por nombre Hogar de Luz, una denominación que surge del sentido simbólico que tuvo la Catedral durante todo el Año Jubilar, concebida y sostenida como un hogar para todos. En ese marco, el Pesebre Viviente representa la llegada de la luz del nacimiento de Jesús, como cierre de un tiempo marcado por el encuentro, la fe y la comunidad.

La propuesta se realizó de manera conjunta con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, y tuvo como eje una puesta artística inclusiva, que año a año convoca a distintas instituciones para participar de esta representación tradicional.

El Belén Viviente fue protagonizado por el Ballet Estable Municipal “Sembrando Ilusiones”, integrado por personas con discapacidad y conformado por 53 jóvenes, que desde hace varios años impulsa la realización de un pesebre viviente inclusivo. A esta propuesta se sumó el Coro de Vientos, un coro de adultos mayores dirigido por Adriana Ay, que acompaña musicalmente todo el desarrollo de la puesta en escena.

También participaron academias con niños, un grupo de adolescentes, una academia de adultos mayores perteneciente a UPCN y la academia Alma Cuyana, integrada por los niños más pequeños. Además, se destacó la participación del grupo La Gracia de Dios, perteneciente a la Catedral y conformado por personas sordas, que realizará por primera vez una intervención artística, junto a la pastoral artística de la Catedral.

La dinámica del Belén Viviente propuso recorrer los distintos momentos del pesebre, combinando escenas y expresiones artísticas con intervenciones musicales, en una puesta conjunta que integra a todos los participantes. En total, alrededor de 150 artistas formaron parte de esta representación, que puso en valor la inclusión, la diversidad y el trabajo comunitario.