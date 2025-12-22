"
Chimbas cerró los festejos por sus 112 años con una multitudinaria jornada en el Parque

Durante la tarde y noche, se realizaron las muestras de fin de año de los talleres culturales municipales, donde brillaron los grupos de danza folclórica, bailoterapia, samba y percusión.

En el marco del 112° aniversario del departamento, Chimbas vivió el último gran evento de celebración con una jornada multitudinaria en el Parque de Chimbas, que reunió a más de 25.000 personas y se convirtió en un verdadero encuentro de familias, emociones y alegría.

Durante la tarde y noche, se realizaron las muestras de fin de año de los talleres culturales municipales, donde brillaron los grupos de danza folclórica, bailoterapia, samba y percusión, reflejando el trabajo sostenido que se desarrolla a lo largo del año en cada uno de los espacios culturales del departamento.

En el marco de esta celebración, también se dejaron inaugurados dos mangrullos de gran tamaño con juegos infantiles y cuatro canchas de tejo destinadas a los adultos mayores, reafirmando el compromiso municipal con espacios públicos inclusivos y pensados para todas las edades.

El evento contó además con una feria integrada por más de 150 artesanos y emprendedores chimberos, quienes pudieron exhibir y comercializar sus productos, fortaleciendo la economía local y acompañando una propuesta pensada para toda la comunidad. Uno de los momentos más esperados fue el sorteo final, que coronó la jornada con importantes premios: un parlante de 10.000 watts, un televisor Smart de 50 pulgadas y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, generando gran expectativa y entusiasmo entre los presentes. El Parque de Chimbas se colmó de familias y niños, que disfrutaron especialmente de la presencia de Papá Noel y de un show infantil especialmente pensado para ellos, aportando un clima festivo y de celebración compartida.

En el cierre del evento, la intendente remarcó que esta celebración no solo representa el aniversario del departamento, sino también la continuidad de políticas públicas municipales sostenidas en el tiempo, con una fuerte inversión, acompañamiento en cultura, deporte y espacios de contención y recreación para los adultos mayores. En ese sentido, destacó que el trabajo articulado con la comunidad permite fortalecer la identidad chimbera y garantizar oportunidades para todas las generaciones. De esta manera, Chimbas puso broche de oro a los festejos por sus 112 años, reafirmando un modelo de gestión que prioriza el desarrollo humano, la inclusión y la participación activa de sus vecinos y vecinas.

