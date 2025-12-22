Chimbas cerró los festejos por sus 112 años con una multitudinaria jornada en el Parque

El evento contó además con una feria integrada por más de 150 artesanos y emprendedores chimberos, quienes pudieron exhibir y comercializar sus productos, fortaleciendo la economía local y acompañando una propuesta pensada para toda la comunidad. Uno de los momentos más esperados fue el sorteo final, que coronó la jornada con importantes premios: un parlante de 10.000 watts, un televisor Smart de 50 pulgadas y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, generando gran expectativa y entusiasmo entre los presentes. El Parque de Chimbas se colmó de familias y niños, que disfrutaron especialmente de la presencia de Papá Noel y de un show infantil especialmente pensado para ellos, aportando un clima festivo y de celebración compartida.

En el cierre del evento, la intendente remarcó que esta celebración no solo representa el aniversario del departamento, sino también la continuidad de políticas públicas municipales sostenidas en el tiempo, con una fuerte inversión, acompañamiento en cultura, deporte y espacios de contención y recreación para los adultos mayores. En ese sentido, destacó que el trabajo articulado con la comunidad permite fortalecer la identidad chimbera y garantizar oportunidades para todas las generaciones. De esta manera, Chimbas puso broche de oro a los festejos por sus 112 años, reafirmando un modelo de gestión que prioriza el desarrollo humano, la inclusión y la participación activa de sus vecinos y vecinas.