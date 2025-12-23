Con un despliegue diario de efectivos y controles preventivos, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, dio inicio al Operativo de Verano 2025–2026 en el Dique Punta Negra, con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención durante la temporada estival en los principales espacios balnearios de la provincia.
Se puso en marcha el Operativo de Verano en los principales balnearios
El dispositivo se desarrolla todos los días en sectores como el río, el Dique de Ullúm, Punta Negra y campings aledaños, buscando reducir riesgos y garantizar una estadía segura para vecinos y turistas.