"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Se puso en marcha el Operativo de Verano en los principales balnearios

El dispositivo se desarrolla todos los días en sectores como el río, el Dique de Ullúm, Punta Negra y campings aledaños, buscando reducir riesgos y garantizar una estadía segura para vecinos y turistas.

Con un despliegue diario de efectivos y controles preventivos, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, dio inicio al Operativo de Verano 2025–2026 en el Dique Punta Negra, con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención durante la temporada estival en los principales espacios balnearios de la provincia.

El operativo cuenta con la presencia diaria de 40 efectivos policiales y un jefe de operativo, destinados a brindar prevención y acompañamiento a quienes concurren a zonas recreativas. El dispositivo se desarrolla todos los días en sectores como el río, el Dique de Ullúm, Punta Negra y campings aledaños, buscando reducir riesgos y garantizar una estadía segura para vecinos y turistas.

En el marco de este despliegue, se instalaron casillas policiales en el Parque Faunístico y sobre calle Las Moras, además de reforzarse puntos estratégicos como Punta Negra, el embarcadero y los accesos al río. Para las tareas de patrullaje y control se dispuso de móviles policiales, motocicletas y bicicletas, que recorrerán de manera permanente el perilago.

Te puede interesar...

Entre las principales funciones del operativo se destacan la prevención general del delito, la reducción de la velocidad vehicular y los controles de alcoholemia, tareas para las cuales la Dirección D7 aporta el equipamiento necesario.

Del operativo participan efectivos del D3, GERAS, Bomberos D9, GAM, la Dirección de Náutica y distintas jefaturas policiales. Además, se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, que colabora con la logística, y con el Ministerio de Salud, que mantiene ambulancias disponibles ante cualquier eventualidad.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado para garantizar una temporada de verano segura en los principales puntos turísticos de San Juan.

Temas

Te puede interesar