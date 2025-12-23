Se puso en marcha el Operativo de Verano en los principales balnearios

El operativo cuenta con la presencia diaria de 40 efectivos policiales y un jefe de operativo, destinados a brindar prevención y acompañamiento a quienes concurren a zonas recreativas. El dispositivo se desarrolla todos los días en sectores como el río, el Dique de Ullúm, Punta Negra y campings aledaños, buscando reducir riesgos y garantizar una estadía segura para vecinos y turistas.

En el marco de este despliegue, se instalaron casillas policiales en el Parque Faunístico y sobre calle Las Moras, además de reforzarse puntos estratégicos como Punta Negra, el embarcadero y los accesos al río. Para las tareas de patrullaje y control se dispuso de móviles policiales, motocicletas y bicicletas, que recorrerán de manera permanente el perilago.