Los Azules avanza hacia la construcción: el desarrollo del camino, eje clave del proyecto

michael-mike-meding-los-azules-san-juan-cobre

Otro de los hitos destacados fue la publicación del estudio de factibilidad, resultado de dos años de trabajo técnico. El último estudio de este tipo se había presentado en junio de 2023 y el proceso concluyó en octubre de este año, reforzando la solidez técnica del proyecto.

De cara a 2026, Mike explicó que el foco estará puesto en la ingeniería básica y de detalle, con el objetivo de llegar hacia fines del próximo año a la decisión de construcción. Este proceso demandará nuevos trabajos de campo y tareas técnicas adicionales, además de una intensificación de la exploración. “Sabemos que existen posibilidades de expandir la vida útil del proyecto más allá de los 22 años, e incluso acercarnos a los 30”, indicó, al tiempo que remarcó la oportunidad de sumar recursos y reservas para un desarrollo a largo plazo.

los azules cobre

En materia de infraestructura, el gerente general subrayó la importancia de los caminos y la energía. La construcción de la línea eléctrica está proyectada para fines de 2026, mientras que los accesos viales ya están bajo análisis. Actualmente, el proyecto cuenta con dos caminos: uno de exploración hacia Calingasta y otro denominado camino sur, que se comparte parcialmente con Pachón y Altar. “Uno de esos caminos va a tener que desarrollarse para que sea apto para equipos de gran porte”, explicó.