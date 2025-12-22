En el marco del cierre anual de la Cámara Minera de San Juan, el gerente general del proyecto de cobre Los Azules, Mike Meding, dialogó con los medios y realizó un balance del año, además de adelantar los principales hitos previstos para 2026. La infraestructura, y en particular la construcción y adecuación de caminos, se posicionó como uno de los ejes estratégicos del futuro inmediato del emprendimiento.
Los Azules avanza hacia la construcción: el desarrollo del camino, eje clave del proyecto
En el cierre anual realizado este lunes por la Cámara Minera de San Juan, el gerente general del proyecto de cobre Los Azules destacó un 2025 “espectacular” y anticipó definiciones técnicas para 2026.