Los Azules avanza hacia la construcción: el desarrollo del camino, eje clave del proyecto

En el cierre anual realizado este lunes por la Cámara Minera de San Juan, el gerente general del proyecto de cobre Los Azules destacó un 2025 “espectacular” y anticipó definiciones técnicas para 2026.

En el marco del cierre anual de la Cámara Minera de San Juan, el gerente general del proyecto de cobre Los Azules, Mike Meding, dialogó con los medios y realizó un balance del año, además de adelantar los principales hitos previstos para 2026. La infraestructura, y en particular la construcción y adecuación de caminos, se posicionó como uno de los ejes estratégicos del futuro inmediato del emprendimiento.

“Para nosotros fue un año espectacular”, señaló el directivo al evaluar el cierre de 2025, y explicó que el proyecto mantuvo el ritmo de trabajo iniciado en 2024. En ese sentido, recordó que el año pasado se alcanzó un punto clave con la aprobación del informe ambiental para la construcción y operación del proyecto.

Durante 2025, Los Azules dio pasos decisivos en materia institucional y financiera. En febrero se realizó la presentación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que luego fue ajustada y representada en julio, obteniendo finalmente la aprobación el 26 de septiembre. A esto se sumó la consolidación de alianzas estratégicas a nivel internacional, entre ellas con el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional, un avance considerado fundamental para el futuro financiamiento.

Otro de los hitos destacados fue la publicación del estudio de factibilidad, resultado de dos años de trabajo técnico. El último estudio de este tipo se había presentado en junio de 2023 y el proceso concluyó en octubre de este año, reforzando la solidez técnica del proyecto.

De cara a 2026, Mike explicó que el foco estará puesto en la ingeniería básica y de detalle, con el objetivo de llegar hacia fines del próximo año a la decisión de construcción. Este proceso demandará nuevos trabajos de campo y tareas técnicas adicionales, además de una intensificación de la exploración. “Sabemos que existen posibilidades de expandir la vida útil del proyecto más allá de los 22 años, e incluso acercarnos a los 30”, indicó, al tiempo que remarcó la oportunidad de sumar recursos y reservas para un desarrollo a largo plazo.

En materia de infraestructura, el gerente general subrayó la importancia de los caminos y la energía. La construcción de la línea eléctrica está proyectada para fines de 2026, mientras que los accesos viales ya están bajo análisis. Actualmente, el proyecto cuenta con dos caminos: uno de exploración hacia Calingasta y otro denominado camino sur, que se comparte parcialmente con Pachón y Altar. “Uno de esos caminos va a tener que desarrollarse para que sea apto para equipos de gran porte”, explicó.

